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На границе с Польшей изъяли партию элитного меха на сумму 400 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили 120 шкурок песца в автобусе из Варшавы. Водитель вез незадекларированный товар как обычную посылку.

На границе с Польшей изъяли партию элитного меха на сумму 400 тыс. гривен
Фото: ГПСУ

Пограничники и таможенники пресекли попытку незаконного ввоза элитного меха в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Во время осмотра багажа в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Варшава - Ивано-Франковск", был обнаружен скрытый груз в виде 120 шкурок песца.

По данным ГПСУ, 65-летний водитель транспортного средства заявил, что взял мех в Польше как обычную посылку и должен был просто отдать ее в Ивано-Франковске.

Общая сумма составляет более 400 тысяч гривен.

Незадекларированный товар на данный момент изъят и передан на склад таможни. Водителя ожидают правовые последствия за нарушение таможенных правил

- говорится в сообщении.

Напомним

57-летнего украинца признали виновным в вылове известного местного сома из варшавского озера Балатон. Его депортировали из Польши.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Варшава
Ивано-Франковск
Польша