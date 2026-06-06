На границе с Польшей изъяли партию элитного меха на сумму 400 тыс. гривен
Киев • УНН
В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили 120 шкурок песца в автобусе из Варшавы. Водитель вез незадекларированный товар как обычную посылку.
Пограничники и таможенники пресекли попытку незаконного ввоза элитного меха в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Во время осмотра багажа в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Варшава - Ивано-Франковск", был обнаружен скрытый груз в виде 120 шкурок песца.
По данным ГПСУ, 65-летний водитель транспортного средства заявил, что взял мех в Польше как обычную посылку и должен был просто отдать ее в Ивано-Франковске.
Общая сумма составляет более 400 тысяч гривен.
Незадекларированный товар на данный момент изъят и передан на склад таможни. Водителя ожидают правовые последствия за нарушение таможенных правил
Напомним
57-летнего украинца признали виновным в вылове известного местного сома из варшавского озера Балатон. Его депортировали из Польши.