Военные показали уникальные кадры поражения моста в Армянске

Уникальные кадры поражения моста в Армянске и грузовиков с боеприпасами и горючим показали бойцы 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло, пишет УНН.

"Целых мостов для вражеской логистики из в.о. Крыма не осталось.

Серия точных ударов нанесена в ночь на 11 июня. В зоне поражения вблизи моста в Армянске было сосредоточено до 50 грузовиков, готовых для отправки на Гуляйпольское направление. Сам мост выведен из строя средствами FirePoint и в повторном поражении не нуждается — важный логистический путь врага полностью парализован", — сообщили бойцы.

Эта операция — результат системной работы совместного мультидоменного центра "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло, 475 ОШП "CODE 9.2" и Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Удары направлены на обескровливание 37-й и 64-й мотострелковых бригад врага, против которых мы воюем.

"Восстанавливаем территории не ценой жизней, а за счет комплексной работы. Это не конец. Продолжение следует", — добавили военные.

Дополнительно

В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Впервые это произошло в ночь на 7 июня — украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами.

11 июня стало известно об ударах по двум мостам через Северо-Крымский канал — в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное.