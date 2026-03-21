США и Израиль атаковали ядерный объект Ирана в Натанзе - СМИ
Киев • УНН
США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту в Натанзе. Дональд Трамп объявил о военной победе и рассматривает блокаду иранского острова Харг.
В субботу, 21 марта стало известно, что США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Об утечке радиоактивных материалов на этом комплексе пока не известно. Также не сообщается о наличии и количестве погибших и раненых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и назвал союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив.
Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Одна ракета упала сама, другую перехватил американский корабль.