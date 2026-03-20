Трамп планує захоплення острова Харг для розблокування Ормузької протоки - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація США розглядає окупацію іранського острова для відновлення експорту нафти. До регіону вже спрямовано три підрозділи морської піхоти.
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Як зазначає видання, Трамп не може закінчити війну, принаймні на своїх умовах, доки не зламає іранську блокаду судноплавства через протоку. Тим часом світові ціни на енергоносії стрімко зростають.
Однак операція із захоплення острова Харг, де переробляється 90% іранського експорту сирої нафти, може поставити американських військових під більш безпосередній вогонь.
Крім того, така операція, якщо її буде схвалено, також потребуватиме додаткових військ. Три різні підрозділи морської піхоти вже прямують до регіону. Білий дім і Пентагон розглядають можливість найближчим часом відправити ще більше військ, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.
Контр-адмірал у відставці Марк Монтгомері заявив Axios, що така місія може наражати американських військових на невиправданий ризик, враховуючи невизначеність позитивних наслідків.
Якщо ми захопимо острів Харг, вони перекриють кран на іншому кінці. Ми ж не контролюємо їхнє нафтовидобування
Окрім експедиційного корпусу морської піхоти чисельністю 2 500 осіб, який прибуде найближчими днями, до регіону також прямують ще дві частини подібної чисельності, повідомляє Axios.
Нагадаємо
Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади рішуче засудили нещодавні напади Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами.