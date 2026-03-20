Эксклюзив
14:50 • 922 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
13:46 • 5562 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
13:36 • 10691 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
13:16 • 14631 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
12:29 • 13515 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
11:43 • 14265 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
10:47 • 17454 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 18810 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
20 марта, 08:54 • 19842 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
20 марта, 08:00 • 17193 просмотра
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыкеPhoto
Трамп планирует захват острова Харг для разблокировки Ормузского пролива - СМИ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Администрация США рассматривает оккупацию иранского острова для возобновления экспорта нефти. В регион уже направлены три подразделения морской пехоты.

Трамп планирует захват острова Харг для разблокировки Ормузского пролива - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как отмечает издание, Трамп не может закончить войну, по крайней мере на своих условиях, пока не сломит иранскую блокаду судоходства через пролив. Тем временем мировые цены на энергоносители стремительно растут.

Однако операция по захвату острова Харг, где перерабатывается 90% иранского экспорта сырой нефти, может поставить американских военных под более непосредственный огонь.

Кроме того, такая операция, если она будет одобрена, также потребует дополнительных войск. Три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность в ближайшее время отправить еще больше войск, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери заявил Axios, что такая миссия может подвергать американских военных неоправданному риску, учитывая неопределенность положительных последствий.

Если мы захватим остров Харг, они перекроют кран на другом конце. Мы же не контролируем их нефтедобычу

- сказал он.

Помимо экспедиционного корпуса морской пехоты численностью 2 500 человек, который прибудет в ближайшие дни, в регион также направляются еще две части подобной численности, сообщает Axios.

Напомним

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.

Евгений Устименко

