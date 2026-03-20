Трамп планирует захват острова Харг для разблокировки Ормузского пролива - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Как отмечает издание, Трамп не может закончить войну, по крайней мере на своих условиях, пока не сломит иранскую блокаду судоходства через пролив. Тем временем мировые цены на энергоносители стремительно растут.

Однако операция по захвату острова Харг, где перерабатывается 90% иранского экспорта сырой нефти, может поставить американских военных под более непосредственный огонь.

Кроме того, такая операция, если она будет одобрена, также потребует дополнительных войск. Три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность в ближайшее время отправить еще больше войск, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери заявил Axios, что такая миссия может подвергать американских военных неоправданному риску, учитывая неопределенность положительных последствий.

Если мы захватим остров Харг, они перекроют кран на другом конце. Мы же не контролируем их нефтедобычу