Пентагон заявив, що позбавив Іран можливості відстежувати танкери в Ормузькій протоці

21 березня, 12:15 • 13486 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28130 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35345 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54735 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78188 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43652 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41061 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34011 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50050 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20865 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Популярнi новини
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21 березня, 08:34 • 6834 перегляди
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12104 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19378 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5010 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6262 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19497 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21618 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78184 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50049 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48207 перегляди
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6502 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18212 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18516 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22571 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20672 перегляди
Пентагон заявив, що позбавив Іран можливості відстежувати танкери в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 2466 перегляди

США уразили підземний об'єкт та станції розвідки Ірану в Ормузькій протоці. Це позбавило Тегеран можливості відстежувати судна та загрожувати торгівлі.

Пентагон заявив, що позбавив Іран можливості відстежувати танкери в Ормузькій протоці

В США стверджують, що знищили радарну базу та спостережні пости Ірану, з яких велося відстеження танкерів в Ормузькій протоці. Судноплавство в регіоні стане безпечнішим. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), заявив, що удари США призвели до "зниження" спроможності Ірану та іранського Корпусу вартових ісламської революції атакувати судна в Ормузькій протоці.

Оскільки ми працюємо пліч-о-пліч, ми також залишаємося зосередженими на усуненні багаторічної загрози вільній торгівлі з боку Ірану в межах усієї Ормузької протоки

- заявив він.

За словами Купера, сили США уразили підземний об'єкт іранської армії. На цьому об'єкті перебували радарні системи, які дозволяли контролювати судноплавство.

Удар знищив розвідувальні опорні станції та радіолокатори ракет, які використовувалися для спостереження за рухом суден... У результаті цього послаблено здатність Ірану загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці і довкола неї

- відзначив Купер.

США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент

Ольга Розгон

Світ
Сутички
Центральне Командування Збройних сил США
Пентагон
Сполучені Штати Америки
Іран