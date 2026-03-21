США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент
Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про скасування санкцій на 30 днів для нафти в транзиті. Захід спрямований на виведення 440 млн барелів на ринок.
США на 30 днів скасували санкції щодо іранської нафти. Про це повідомив в соцмережі "Х" міністр фінансів країни Скотт Бессент, передає УНН.
Йдеться про дозвіл на продаж іранської нафти, що наразі застрягла в морі. Водночас цей тимчасовий короткостроковий дозвіл суворо обмежується нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє нових закупівель чи видобутку, зазначив Бессент.
Наразі адміністрація Трампа працює над тим, щоб вивести на світовий ринок близько 440 млн додаткових барелів нафти, що підриває здатність Ірану використовувати свої перебої в Ормузькій протоці
Президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і назвав союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.
Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.