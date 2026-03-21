США разрешили продажу иранской нефти на 30 дней - министр финансов Бессент
Киев • УНН
Министр финансов Скотт Бессент объявил об отмене санкций на 30 дней для нефти в транзите. Мера направлена на вывод 440 млн баррелей на рынок.
США на 30 дней отменили санкции в отношении иранской нефти. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр финансов страны Скотт Бессент, передает УНН.
Детали
Речь идет о разрешении на продажу иранской нефти, которая сейчас застряла в море. В то же время это временное краткосрочное разрешение строго ограничивается нефтью, которая уже находится в транзите, и не позволяет новых закупок или добычи, отметил Бессент.
Сейчас администрация Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировой рынок около 440 млн дополнительных баррелей нефти, что подрывает способность Ирана использовать свои перебои в Ормузском проливе
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и назвал союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран снова открыть Ормузский пролив.