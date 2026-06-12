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В Сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине на 750 млн долларов

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Комитет Сената США согласовал 750 миллионов долларов помощи для Украины. Законопроект также предусматривает предоставление разведданных для возвращения территорий.

В Сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине на 750 млн долларов

Комитет Сената США по вооруженным силам проголосовал за продолжение помощи США в сфере безопасности Украине и увеличение финансирования на 750 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это решение стало "очередным сопротивлением Конгресса против сокращения администрацией Трампа помощи Киеву, который борется с российским вторжением".

Документ, принятый Сенатом, также запрещает тратить средства на осуществление любой деятельности, признающей суверенитет россии над международно признанной территорией Украины, и поручает министерству оказывать Киеву разведывательную поддержку для военных операций по защите или возвращению этой территории

- пишет издание.

Указывается, что теперь законопроект должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса, затем - согласование между ними, и только после этого попадет на подпись или вето президента США.

Напомним

4 июня Палата представителей США поддержала дальнейшее рассмотрение законодательной инициативы по предоставлению военной помощи Украине и введению более жестких санкций против россии. "За" проголосовали 218 законодателей, "против" - 204.

Марко Рубио анонсировал разблокировку 400 миллионов долларов для Украины03.06.26, 23:24 • 4789 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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