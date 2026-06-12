Британия получила нового министра обороны - кто такой Ден Джарвис

$44.980.1451.890.00
ukenru
Эксклюзив
19:10 • 6300 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 16023 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 17198 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 32015 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 12:43 • 39554 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
11 июня, 12:14 • 33174 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов
11 июня, 10:00 • 21387 просмотра
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg
Эксклюзив
11 июня, 09:07 • 21702 просмотра
Как сохранить волосы здоровыми летом
10 июня, 15:56 • 29663 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 49969 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.3м/с
71%
748мм
Популярные новости
На финансирование армии и реформу оплаты труда военных требуется дополнительных 270 млрд гривен - нардеп11 июня, 14:28 • 5562 просмотра
россия входит в "конечную стадию" военной экономики, резервы почти исчерпаны - исследование11 июня, 14:45 • 10451 просмотра
путин может готовить зимний удар по Украине на фоне экономического кризиса в рф - эксперты11 июня, 16:36 • 4132 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 16699 просмотра
Послы Британии, Франции и Германии передали Москве позицию по миру в Украине11 июня, 17:20 • 4872 просмотра
публикации
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 16760 просмотра
Как облегчить спазмы во время менструации и вернуть себе комфорт11 июня, 13:53 • 25134 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 32005 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
Эксклюзив
11 июня, 12:43 • 39544 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов11 июня, 12:14 • 33171 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 66098 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 51886 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 56944 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 91440 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 160912 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
YouTube

Британия получила нового министра обороны - кто такой Ден Джарвис

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Премьер Великобритании Кир Стармер назначил Дена Джарвиса министром обороны вместо Джона Хили. Ранее Джарвис работал в МВД и служил офицером-десантником.

Британия получила нового министра обороны - кто такой Ден Джарвис

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что новым министром обороны Королевства стал Дэн Джарвис. Об этом сообщает SkyNews, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Джарвис заменил на этом посту Джона Хили.

Моя первая обязанность — обеспечивать безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности. Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, с которыми сталкивается наша страна

— подчеркнул Стармер.

По его словам, нынешнее правительство лейбористов «обеспечивает наиболее устойчивое увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны».

В опасном и нестабильном мире мы предоставим нашим вооруженным силам возможности, необходимые для защиты Британии и обеспечения безопасности нашей страны

— сказал глава британского правительства.

Справочно

Дэн Джарвис был членом парламента от округа Барнсли-Норт с 2011 года, а с 2018 по 2022 год — мэром Южного Йоркшира. Когда лейбористы пришли в правительство после всеобщих выборов 2024 года, его назначили министром безопасности в Министерстве внутренних дел — эту должность он занимал до сегодняшнего дня.

Ранее Джарвис служил офицером парашютного полка с 1997 по 2011 год. За это время он принимал участие в военных миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Напомним

В мае министр обороны Великобритании Джон Хили приказал ускорить поставки систем ПВО и антидронов из-за массированных атак рф.

путин хочет, чтобы мир поверил в слабость Украины - Хили15.04.26, 18:28 • 3155 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Джон Хили
Кир Стармер
Министерство обороны (Великобритания)
Великобритания