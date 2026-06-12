Британия получила нового министра обороны - кто такой Ден Джарвис

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что новым министром обороны Королевства стал Дэн Джарвис. Об этом сообщает SkyNews, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Джарвис заменил на этом посту Джона Хили.

Моя первая обязанность — обеспечивать безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности. Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, с которыми сталкивается наша страна — подчеркнул Стармер.

По его словам, нынешнее правительство лейбористов «обеспечивает наиболее устойчивое увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны».

В опасном и нестабильном мире мы предоставим нашим вооруженным силам возможности, необходимые для защиты Британии и обеспечения безопасности нашей страны — сказал глава британского правительства.

Справочно

Дэн Джарвис был членом парламента от округа Барнсли-Норт с 2011 года, а с 2018 по 2022 год — мэром Южного Йоркшира. Когда лейбористы пришли в правительство после всеобщих выборов 2024 года, его назначили министром безопасности в Министерстве внутренних дел — эту должность он занимал до сегодняшнего дня.

Ранее Джарвис служил офицером парашютного полка с 1997 по 2011 год. За это время он принимал участие в военных миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Напомним

В мае министр обороны Великобритании Джон Хили приказал ускорить поставки систем ПВО и антидронов из-за массированных атак рф.

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