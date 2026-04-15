путин хочет, чтобы мир поверил в слабость Украины - Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский президент пытается убедить мир в слабости Украины и уменьшении международной поддержки. В то же время он подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться. Об этом Хили заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

путин хочет, чтобы весь мир думал, что он представляет угрозу для всего мира, но в последнее время мы также видим, что он хочет, чтобы весь мир видел, что у Украины нет шансов и что она одна в этой войне. Также он хочет, чтобы весь мир понимал, что все устали помогать Украине, но правда заключается в том, что мы не отступим и будем дальше и дальше помогать Украине. Мы будем создавать это давление на путина, которое только можем – заявил Хили.

Британия объявила о крупнейшем пакете помощи, включающем 120 000 ударных и разведывательных БПЛА. Поставки уже начались в рамках поддержки на 3 млрд фунтов.