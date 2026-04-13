Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро на оборону Украины - Федоров
Киев • УНН
Бельгия и Испания предоставят по 1 млрд евро помощи в этом году. Средства направят на ПВО, дроны, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды для фронта.
Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Испания также предоставляет 1 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров провел переговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества — усиление противовоздушной обороны, развитие дроновых возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения.
Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины. Во время встречи уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями
Со своей стороны, по словам Федорова, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.
Поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать продвижение врага на земле и деоккупировать территории, защищать небо и повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике россии
Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 апреля. Украина и Германия согласовали приоритеты10.04.26, 20:41 • 6328 просмотров