Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро на оборону Украины - Федоров

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Бельгия и Испания предоставят по 1 млрд евро помощи в этом году. Средства направят на ПВО, дроны, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды для фронта.

Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро на оборону Украины - Федоров

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Испания также предоставляет 1 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров провел переговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества — усиление противовоздушной обороны, развитие дроновых возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения.

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины. Во время встречи уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями

Со своей стороны, по словам Федорова, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.

Поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать продвижение врага на земле и деоккупировать территории, защищать небо и повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике россии

Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 апреля. Украина и Германия согласовали приоритеты

