Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро на оборону Украины - Федоров

Федоров провел переговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества — усиление противовоздушной обороны, развитие дроновых возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения.

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины. Во время встречи уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями