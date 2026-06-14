В Польше на земельном участке патологоанатома нашли останки 32 детей

В польском городе Луторыж полиция проводит раскопки земельного участка, который ранее принадлежал патологоанатому Магдалене Г. Расследование начали после обнаружения на территории человеческих останков, а в ходе раскопок полицейские нашли останки 32 детей, которые были захоронены на разной глубине участка. Об этом сообщает издание Wyborcza, передает УНН.

В городе Луторыж следователи до сих пор проводят раскопки на земельном участке, который ранее принадлежал патологоанатому Магдалене Г. Женщину должны были допросить в субботу утром по поводу обнаруженных на этом участке человеческих останков, но ее доставили в больницу

По информации издания, задержанная врач чувствовала себя плохо, поэтому ее доставили в больницу.

На данный момент ее состояние оценивается, и мы ждем информацию от врача относительно того, сможет ли она быть допрошена

Впрочем, женщину все же доставили в здание прокуратуры под сопровождением полиции.

Врача будут обвинять в надругательстве над трупом и "оставлении медицинских принадлежностей в месте, не предназначенном для этой цели". Первое карается лишением свободы на срок до двух лет, второе — до 12 лет. Следователи не исключают возможности того, что к происшествию могло быть причастно гораздо больше людей и мест. Однако прокуратура подчеркивает, что расследование находится на ранней стадии, и точные обстоятельства инцидента все еще выясняются. Службы нашли 32 плода, захороненных на разной глубине