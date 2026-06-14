В Польше на земельном участке патологоанатома нашли останки 32 детей

$44.9351.84
ukenru
15:42 • 14 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
12:15 • 7076 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 17350 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 19917 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 18975 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 34174 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
13 июня, 15:55 • 54845 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13 июня, 13:50 • 65175 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 52519 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 50841 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3м/с
53%
742мм
Популярные новости
Украинская ПВО уничтожила 91 из 98 вражеских ударных дронов14 июня, 06:07 • 5280 просмотра
В России после атаки дронов загорелся один из крупнейших химкомбинатовVideo14 июня, 06:24 • 15633 просмотра
рф готовит эвакуацию органов управления Черноморского флота из оккупированного Севастополя — АТЕШ14 июня, 07:09 • 5820 просмотра
Трамп отметит 80-летие боем UFC в Белом доме на фоне празднования 250-летия США14 июня, 08:13 • 7338 просмотра
Зеленский показал отчеты, которые попадают путину на столPhoto14 июня, 09:36 • 10436 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 41669 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 65179 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 42558 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 52439 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 59015 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Андрюс Кубилиус
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 38288 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 39873 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 47253 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 101766 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 86080 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Золото
Бильд
Социальная сеть

В Польше на земельном участке патологоанатома нашли останки 32 детей

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

В польском Луторыже на участке патологоанатома нашли 32 захороненных плода. Врачу грозит до 12 лет тюрьмы за надругательство и медицинские нарушения.

В Польше на земельном участке патологоанатома нашли останки 32 детей

В польском городе Луторыж полиция проводит раскопки земельного участка, который ранее принадлежал патологоанатому Магдалене Г. Расследование начали после обнаружения на территории человеческих останков, а в ходе раскопок полицейские нашли останки 32 детей, которые были захоронены на разной глубине участка. Об этом сообщает издание Wyborcza, передает УНН.

В городе Луторыж следователи до сих пор проводят раскопки на земельном участке, который ранее принадлежал патологоанатому Магдалене Г. Женщину должны были допросить в субботу утром по поводу обнаруженных на этом участке человеческих останков, но ее доставили в больницу 

– пишет издание.

По информации издания, задержанная врач чувствовала себя плохо, поэтому ее доставили в больницу. 

На данный момент ее состояние оценивается, и мы ждем информацию от врача относительно того, сможет ли она быть допрошена 

– сообщил прокурор. 

Впрочем, женщину все же доставили в здание прокуратуры под сопровождением полиции.

Врача будут обвинять в надругательстве над трупом и "оставлении медицинских принадлежностей в месте, не предназначенном для этой цели". Первое карается лишением свободы на срок до двух лет, второе — до 12 лет. Следователи не исключают возможности того, что к происшествию могло быть причастно гораздо больше людей и мест. Однако прокуратура подчеркивает, что расследование находится на ранней стадии, и точные обстоятельства инцидента все еще выясняются. Службы нашли 32 плода, захороненных на разной глубине 

– пишет издание.

В Нидерландах под полом церкви нашли вероятные останки д'Артаньяна из "Трех мушкетеров"26.03.26, 16:12 • 7112 просмотров

Алла Киосак

Криминал и ЧПНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Польша