В Польше на земельном участке патологоанатома нашли останки 32 детей
Киев • УНН
В польском Луторыже на участке патологоанатома нашли 32 захороненных плода. Врачу грозит до 12 лет тюрьмы за надругательство и медицинские нарушения.
В польском городе Луторыж полиция проводит раскопки земельного участка, который ранее принадлежал патологоанатому Магдалене Г. Расследование начали после обнаружения на территории человеческих останков, а в ходе раскопок полицейские нашли останки 32 детей, которые были захоронены на разной глубине участка. Об этом сообщает издание Wyborcza, передает УНН.
В городе Луторыж следователи до сих пор проводят раскопки на земельном участке, который ранее принадлежал патологоанатому Магдалене Г. Женщину должны были допросить в субботу утром по поводу обнаруженных на этом участке человеческих останков, но ее доставили в больницу
По информации издания, задержанная врач чувствовала себя плохо, поэтому ее доставили в больницу.
На данный момент ее состояние оценивается, и мы ждем информацию от врача относительно того, сможет ли она быть допрошена
Впрочем, женщину все же доставили в здание прокуратуры под сопровождением полиции.
Врача будут обвинять в надругательстве над трупом и "оставлении медицинских принадлежностей в месте, не предназначенном для этой цели". Первое карается лишением свободы на срок до двух лет, второе — до 12 лет. Следователи не исключают возможности того, что к происшествию могло быть причастно гораздо больше людей и мест. Однако прокуратура подчеркивает, что расследование находится на ранней стадии, и точные обстоятельства инцидента все еще выясняются. Службы нашли 32 плода, захороненных на разной глубине
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