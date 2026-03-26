В Нидерландах под полом церкви нашли вероятные останки д'Артаньяна из "Трех мушкетеров"

Эксклюзив
15:16 • 1148 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
14:41 • 3732 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
12:59 • 10176 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
09:53 • 19030 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 36212 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 59051 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 97101 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 96948 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 65465 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 65185 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Популярные новости
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназияPhoto10:49 • 14576 просмотра
В Киеве масштабный пожар в районе Столичного шоссе - что известноPhotoVideo10:57 • 11957 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 27371 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 17561 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить13:18 • 11258 просмотра
публикации
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
15:16 • 1158 просмотра
Новые правила мобилизации - что меняется с 1 апреля14:49 • 3392 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить13:18 • 11319 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 17626 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 27442 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Валерий Залужный
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 27442 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 35904 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 72193 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 47566 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 76691 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Отопление
Фильм

В Нидерландах под полом церкви нашли вероятные останки д'Артаньяна из "Трех мушкетеров"

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

Археологи в Маастрихте обнаружили скелет с пулей и монетой XVII века. Эксперты проводят ДНК-анализ для подтверждения личности легендарного мушкетера.

Останки, найденные под полом церкви в Нидерландах, могут принадлежать известному мушкетеру д'Артаньяну, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Археологи считают, что это могут быть "потерянные" кости солдата, вдохновившего героя известного романа "Три мушкетера".

Рабочие обнаружили могилу с человеческими останками перед алтарем после того, как часть пола церкви Святых Петра и Павла в Маастрихте просела.

Эксперты сейчас спешат подтвердить с помощью анализа ДНК, принадлежит ли скелет известному французскому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору д'Артаньяну, а многочисленные предметы, найденные в могиле, также указывают на личность владельца.

Д'Артаньян приобрел популярность более чем через 150 лет после своей смерти, когда художественная версия его подвигов изобразила его главным героем романа Александра Дюма 1844 года.

Настоящий мушкетер служил французскому королю Людовику XIV, впоследствии став капитан-лейтенантом мушкетерской гвардии.

Дворянин был убит 25 июня 1673 года во время французской осады Маастрихта во франко-нидерландской войне, после того, как его ранила в горло мушкетная пуля.

Транспортировать его тело обратно в Париж в летнюю жару было бы трудно.

Церковь, где было найдено тело, стоит рядом с местом, где располагался лагерь французской армии.

Тело также было найдено рядом с частью пули и монетой, которая датируется соответствующим периодом, говорят эксперты.

В письме, датированном примерно временем его смерти, говорится, что его похоронили на освященной земле.

Йос Вальке, дьякон церкви Святых Петра и Павла, помог раскопать скелет и на 99% уверен, что останки принадлежат Шарлю де Бацу де Кастельмору, известному как граф д'Артаньян.

Господин Вальке пошутил: "Под алтарем - святее уже не может быть. Когда все это подытожить, то нам кажется правдоподобным. Но, конечно, еще ничего неизвестно".

Ранее церковь определяли как возможное место упокоения солдата 17-го века.

ДНК, полученную из челюстной кости, сейчас проверяют на соответствие ДНК потомков д'Артаньяна, чтобы проверить, есть ли совпадение.

Археолог Вим Дейкман сказал Reuters: "Это действительно стало расследованием высочайшего уровня, в котором мы хотим быть абсолютно уверенными, или как можно более уверенными, тот ли это самый знаменитый мушкетер, которого убили здесь, поблизости от Маастрихта".

Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение21.10.25, 14:17 • 3332 просмотра

