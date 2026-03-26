В Нидерландах под полом церкви нашли вероятные останки д'Артаньяна из "Трех мушкетеров"

Останки, найденные под полом церкви в Нидерландах, могут принадлежать известному мушкетеру д'Артаньяну, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Археологи считают, что это могут быть "потерянные" кости солдата, вдохновившего героя известного романа "Три мушкетера".

Рабочие обнаружили могилу с человеческими останками перед алтарем после того, как часть пола церкви Святых Петра и Павла в Маастрихте просела.

Эксперты сейчас спешат подтвердить с помощью анализа ДНК, принадлежит ли скелет известному французскому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору д'Артаньяну, а многочисленные предметы, найденные в могиле, также указывают на личность владельца.

Д'Артаньян приобрел популярность более чем через 150 лет после своей смерти, когда художественная версия его подвигов изобразила его главным героем романа Александра Дюма 1844 года.

Настоящий мушкетер служил французскому королю Людовику XIV, впоследствии став капитан-лейтенантом мушкетерской гвардии.

Дворянин был убит 25 июня 1673 года во время французской осады Маастрихта во франко-нидерландской войне, после того, как его ранила в горло мушкетная пуля.

Транспортировать его тело обратно в Париж в летнюю жару было бы трудно.

Церковь, где было найдено тело, стоит рядом с местом, где располагался лагерь французской армии.

Тело также было найдено рядом с частью пули и монетой, которая датируется соответствующим периодом, говорят эксперты.

В письме, датированном примерно временем его смерти, говорится, что его похоронили на освященной земле.

Йос Вальке, дьякон церкви Святых Петра и Павла, помог раскопать скелет и на 99% уверен, что останки принадлежат Шарлю де Бацу де Кастельмору, известному как граф д'Артаньян.

Господин Вальке пошутил: "Под алтарем - святее уже не может быть. Когда все это подытожить, то нам кажется правдоподобным. Но, конечно, еще ничего неизвестно".

Ранее церковь определяли как возможное место упокоения солдата 17-го века.

ДНК, полученную из челюстной кости, сейчас проверяют на соответствие ДНК потомков д'Артаньяна, чтобы проверить, есть ли совпадение.

Археолог Вим Дейкман сказал Reuters: "Это действительно стало расследованием высочайшего уровня, в котором мы хотим быть абсолютно уверенными, или как можно более уверенными, тот ли это самый знаменитый мушкетер, которого убили здесь, поблизости от Маастрихта".

Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение