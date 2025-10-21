Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение

Археологи из Каирского университета предупреждают, что гробница Тутанхамона может обрушиться из-за сети трещин, распространяющихся по скалам Долины царей. Растущая влажность и развитие грибков разрушают стены и фрески захоронения, которое считается одним из важнейших археологических открытий ХХ века, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

С момента открытия в 1922 году гробница Тутанхамона считалась величайшим археологическим открытием ХХ века. Однако сейчас ученые бьют тревогу – бесценное 3300-летнее захоронение оказалось под угрозой разрушения. Археологи зафиксировали масштабные трещины, распространяющиеся сквозь каменную породу и способные вызвать обвал. Ситуацию усложняет повышенная влажность, из-за которой на поверхностях фресок активно развиваются грибки, медленно уничтожающие уникальные росписи.

В новом исследовании археологи из Каирского университета обнаружили, что в гробнице образовалась линия разлома, проходящая через потолок входа и погребальных камер. Эта разрастающаяся сеть трещин позволяет дождевой воде просачиваться сверху и размывать гробницу. Поскольку гробница сделана из камня под названием энский сланец, который расширяется и сжимается в зависимости от изменения влажности, распространение влаги означает, что обрушение вполне вероятно.

Долина царей на западе Луксора скрывает десятки царских гробниц, среди которых гробница Тутанхамона – одна из самых маленьких. Несмотря на тысячелетнюю историю этих сооружений, их геологическая структура делает их особенно чувствительными к наводнениям и природным катаклизмам.

Саид Хемада, автор исследования и профессор сохранения архитектурного наследия в Каирском университете, рассказал Daily Mail: "Царские гробницы в Долине царей нуждаются в срочном вмешательстве и точных научных исследованиях для анализа рисков и способов их смягчения".

Профессор Хамеда объясняет: "Эти гробницы были выкопаны у подножия гор долины, что подвергло их и будет продолжать подвергать опасности внезапных наводнений, возникающих в результате сильных дождей, особенно когда они несут по дороге обломки, камни и почву".

Худшее из этих наводнений произошло в октябре 1994 года, когда большинство царских гробниц в Долине царей были затоплены. Профессор Хамеда говорит, что это наводнение стало поворотным моментом для структурной целостности гробницы Тутанхамона.

Илистые воды затопили погребальную камеру и спровоцировали новые трещины и рост грибков, которые серьезно повредили фрески.

В отчете предупреждают, что стены могут подвергнуться "разрыву породы", что приведет к внезапному обвалу камня. Хотя профессор Хамеда говорит, что гробница "точно не обрушится в ближайшее время", эти повреждения означают, что она может не простоять так долго, как могла бы.

"Существуют текущие и будущие риски, с которыми сталкивается захоронение, которые повлияют на его структурную целостность в долгосрочной перспективе, и кладбище может не простоять тысячи лет в том виде, в каком оно было построено", – говорит он.

Однако, несмотря на риск того, что в любой момент может произойти еще одно внезапное наводнение, исследователи предупреждают, что мало что делается для подготовки к этому.

Мохамед Атия Хаваш, профессор архитектурной реставрации на факультете археологии Каирского университета, рассказал Independent Arabia, что окружающие горы сами страдают от больших трещин. Эти трещины создают риск отрыва больших кусков породы и их падения на соседние гробницы.

Профессор Хаваш говорит: "Катастрофа может произойти в любой момент, и если Долина Царей должна быть сохранена, нужно принять меры, пока не стало слишком поздно".

