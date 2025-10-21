Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение

$41.760.03
10:33 • 6178 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11858 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12350 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 14006 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14337 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13924 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26767 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20210 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17099 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28491 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)Photo21 октября, 02:07 • 3562 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 16036 просмотра
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 5998 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19140 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17088 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17335 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 26741 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 35538 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 92744 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 64060 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Государственная граница Украины
Япония
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19349 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 21298 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 77649 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 72357 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 92233 просмотра
Социальная сеть
Фильм
Золото
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Археологи предупреждают, что гробница Тутанхамона может обрушиться из-за расширения трещин в скалах Долины царей. Растущая влажность и грибки разрушают стены и фрески захоронения, которое считается одним из важнейших археологических открытий ХХ века.

Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение

Археологи из Каирского университета предупреждают, что гробница Тутанхамона может обрушиться из-за сети трещин, распространяющихся по скалам Долины царей. Растущая влажность и развитие грибков разрушают стены и фрески захоронения, которое считается одним из важнейших археологических открытий ХХ века, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

С момента открытия в 1922 году гробница Тутанхамона считалась величайшим археологическим открытием ХХ века. Однако сейчас ученые бьют тревогу – бесценное 3300-летнее захоронение оказалось под угрозой разрушения. Археологи зафиксировали масштабные трещины, распространяющиеся сквозь каменную породу и способные вызвать обвал. Ситуацию усложняет повышенная влажность, из-за которой на поверхностях фресок активно развиваются грибки, медленно уничтожающие уникальные росписи.

В новом исследовании археологи из Каирского университета обнаружили, что в гробнице образовалась линия разлома, проходящая через потолок входа и погребальных камер. Эта разрастающаяся сеть трещин позволяет дождевой воде просачиваться сверху и размывать гробницу. Поскольку гробница сделана из камня под названием энский сланец, который расширяется и сжимается в зависимости от изменения влажности, распространение влаги означает, что обрушение вполне вероятно.

Долина царей на западе Луксора скрывает десятки царских гробниц, среди которых гробница Тутанхамона – одна из самых маленьких. Несмотря на тысячелетнюю историю этих сооружений, их геологическая структура делает их особенно чувствительными к наводнениям и природным катаклизмам.

Саид Хемада, автор исследования и профессор сохранения архитектурного наследия в Каирском университете, рассказал Daily Mail: "Царские гробницы в Долине царей нуждаются в срочном вмешательстве и точных научных исследованиях для анализа рисков и способов их смягчения".

Профессор Хамеда объясняет: "Эти гробницы были выкопаны у подножия гор долины, что подвергло их и будет продолжать подвергать опасности внезапных наводнений, возникающих в результате сильных дождей, особенно когда они несут по дороге обломки, камни и почву".

Худшее из этих наводнений произошло в октябре 1994 года, когда большинство царских гробниц в Долине царей были затоплены. Профессор Хамеда говорит, что это наводнение стало поворотным моментом для структурной целостности гробницы Тутанхамона.

Илистые воды затопили погребальную камеру и спровоцировали новые трещины и рост грибков, которые серьезно повредили фрески.

В отчете предупреждают, что стены могут подвергнуться "разрыву породы", что приведет к внезапному обвалу камня. Хотя профессор Хамеда говорит, что гробница "точно не обрушится в ближайшее время", эти повреждения означают, что она может не простоять так долго, как могла бы.

"Существуют текущие и будущие риски, с которыми сталкивается захоронение, которые повлияют на его структурную целостность в долгосрочной перспективе, и кладбище может не простоять тысячи лет в том виде, в каком оно было построено", – говорит он.

Однако, несмотря на риск того, что в любой момент может произойти еще одно внезапное наводнение, исследователи предупреждают, что мало что делается для подготовки к этому.

Мохамед Атия Хаваш, профессор архитектурной реставрации на факультете археологии Каирского университета, рассказал Independent Arabia, что окружающие горы сами страдают от больших трещин. Эти трещины создают риск отрыва больших кусков породы и их падения на соседние гробницы.

Профессор Хаваш говорит: "Катастрофа может произойти в любой момент, и если Долина Царей должна быть сохранена, нужно принять меры, пока не стало слишком поздно".

В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20.10.25, 04:54 • 31853 просмотра

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
