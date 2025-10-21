Гробниця Тутанхамона під загрозою руйнування: археологи виявили тріщини, що можуть знищити 3300-річне поховання

Археологи з Каїрського університету попереджають, що гробниця Тутанхамона може обвалитися через мережу тріщин, які поширюються по скелях Долини царів. Зростаюча вологість та розвиток грибків руйнують стіни й фрески поховання, яке вважається одним із найважливіших археологічних відкриттів ХХ століття, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Від моменту відкриття у 1922 році гробниця Тутанхамона вважалася найвидатнішим археологічним відкриттям ХХ століття. Однак нині вчені б’ють на сполох - безцінне 3300-річне поховання опинилося під загрозою руйнування. Археологи зафіксували масштабні тріщини, що поширюються крізь кам’яну породу та можуть спричинити обвал. Ситуацію ускладнює підвищена вологість, через яку на поверхнях фресок активно розвиваються грибки, що повільно нищать унікальні розписи.

У новому дослідженні археологи з Каїрського університету виявили, що в гробниці утворилася лінія розлому, що проходить через стелю входу та похоронних камер. Ця розростаюча мережа тріщин дозволяє дощовій воді просочуватися зверху та розмивати гробницю. Оскільки гробниця зроблена з каменю під назвою енський сланець, який розширюється та стискається залежно від зміни вологості, поширення вологи означає, що обвалення цілком імовірне.

Долина царів на заході Луксора приховує десятки царських гробниць, серед яких гробниця Тутанхамона - одна з найменших. Попри тисячолітню історію цих споруд, їхня геологічна структура робить їх особливо чутливими до повеней і природних катаклізмів.

Саїд Хемада, автор дослідження та професор збереження архітектурної спадщини в Каїрському університеті, розповів Daily Mail: "Царські гробниці в Долині царів потребують термінового втручання та точних наукових досліджень для аналізу ризиків та способів їх пом’якшення".

Професор Хамеда пояснює: "Ці гробниці були викопані біля підніжжя гір долини, що піддало їх і продовжуватиме піддавати небезпеці раптових повеней, що виникають внаслідок сильних дощів, особливо коли вони несуть по дорозі уламки, каміння та ґрунт".

Найгірша з цих повеней сталася в жовтні 1994 року, коли більшість царських гробниць у Долині царів були затоплені. Професор Хамеда каже, що ця повінь стала поворотним моментом для структурної цілісності гробниці Тутанхамона.

Мулисті води затопили похоронну камеру і спровокували нові тріщини та ріст грибків, які серйозно пошкодили фрески.

У звіті попереджають, що стіни можуть зазнати "розриву породи", що призведе до раптового обвалу каменю. Хоча професор Хамеда каже, що гробниця "точно не завалиться найближчим часом", ці пошкодження означають, що вона може не простояти так довго, як могла б.

"Існують поточні та майбутні ризики, з якими стикається поховання, які вплинуть на його структурну цілісність у довгостроковій перспективі, і цвинтар може не простояти тисячі років у тому вигляді, в якому його було збудовано", – каже він.

Однак, попри ризик того, що будь-коли може статися ще одна раптова повінь, дослідники попереджають, що мало що робиться для підготовки для цього.

Мохамед Атія Хаваш, професор архітектурної реставрації на факультеті археології Каїрського університету, розповів Independent Arabia , що навколишні гори самі потерпають від великих тріщин. Ці тріщини створюють ризик відриву великих шматків породи та їх падіння на сусідні гробниці.

Професор Хаваш каже: "Катастрофа може статися будь-якої миті, і якщо Долина Царів має бути збережена, потрібно вжити заходів, поки не стало надто пізно".

У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці