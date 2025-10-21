Гробниця Тутанхамона під загрозою руйнування: археологи виявили тріщини, що можуть знищити 3300-річне поховання

$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 642 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7684 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 12982 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13315 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14883 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14971 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14206 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27725 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20294 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17163 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18690 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27712 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36242 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93427 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20467 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21644 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 77978 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72660 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92536 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

Гробниця Тутанхамона під загрозою руйнування: археологи виявили тріщини, що можуть знищити 3300-річне поховання

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Археологи попереджають, що гробниця Тутанхамона може обвалитися через розширення тріщин у скелях Долини царів. Зростаюча вологість та грибки руйнують стіни й фрески поховання, яке вважається одним із найважливіших археологічних відкриттів ХХ століття.

Гробниця Тутанхамона під загрозою руйнування: археологи виявили тріщини, що можуть знищити 3300-річне поховання

Археологи з Каїрського університету попереджають, що гробниця Тутанхамона може обвалитися через мережу тріщин, які поширюються по скелях Долини царів. Зростаюча вологість та розвиток грибків руйнують стіни й фрески поховання, яке вважається одним із найважливіших археологічних відкриттів ХХ століття, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Від моменту відкриття у 1922 році гробниця Тутанхамона вважалася найвидатнішим археологічним відкриттям ХХ століття. Однак нині вчені б’ють на сполох - безцінне 3300-річне поховання опинилося під загрозою руйнування. Археологи зафіксували масштабні тріщини, що поширюються крізь кам’яну породу та можуть спричинити обвал. Ситуацію ускладнює підвищена вологість, через яку на поверхнях фресок активно розвиваються грибки, що повільно нищать унікальні розписи.

У новому дослідженні археологи з Каїрського університету виявили, що в гробниці утворилася лінія розлому, що проходить через стелю входу та похоронних камер. Ця розростаюча мережа тріщин дозволяє дощовій воді просочуватися зверху та розмивати гробницю. Оскільки гробниця зроблена з каменю під назвою енський сланець, який розширюється та стискається залежно від зміни вологості, поширення вологи означає, що обвалення цілком імовірне.

Долина царів на заході Луксора приховує десятки царських гробниць, серед яких гробниця Тутанхамона - одна з найменших. Попри тисячолітню історію цих споруд, їхня геологічна структура робить їх особливо чутливими до повеней і природних катаклізмів.

Саїд Хемада, автор дослідження та професор збереження архітектурної спадщини в Каїрському університеті, розповів Daily Mail: "Царські гробниці в Долині царів потребують термінового втручання та точних наукових досліджень для аналізу ризиків та способів їх пом’якшення".

Професор Хамеда пояснює: "Ці гробниці були викопані біля підніжжя гір долини, що піддало їх і продовжуватиме піддавати небезпеці раптових повеней, що виникають внаслідок сильних дощів, особливо коли вони несуть по дорозі уламки, каміння та ґрунт".

Найгірша з цих повеней сталася в жовтні 1994 року, коли більшість царських гробниць у Долині царів були затоплені. Професор Хамеда каже, що ця повінь стала поворотним моментом для структурної цілісності гробниці Тутанхамона.

Мулисті води затопили похоронну камеру і спровокували нові тріщини та ріст грибків, які серйозно пошкодили фрески.

У звіті попереджають, що стіни можуть зазнати "розриву породи", що призведе до раптового обвалу каменю. Хоча професор Хамеда каже, що гробниця "точно не завалиться найближчим часом", ці пошкодження означають, що вона може не простояти так довго, як могла б.

"Існують поточні та майбутні ризики, з якими стикається поховання, які вплинуть на його структурну цілісність у довгостроковій перспективі, і цвинтар може не простояти тисячі років у тому вигляді, в якому його було збудовано", – каже він.

Однак, попри ризик того, що будь-коли може статися ще одна раптова повінь, дослідники попереджають, що мало що робиться для підготовки для цього.

Мохамед Атія Хаваш, професор архітектурної реставрації на факультеті археології Каїрського університету, розповів Independent Arabia , що навколишні гори самі потерпають від великих тріщин. Ці тріщини створюють ризик відриву великих шматків породи та їх падіння на сусідні гробниці.

Професор Хаваш каже: "Катастрофа може статися будь-якої миті, і якщо Долина Царів має бути збережена, потрібно вжити заходів, поки не стало надто пізно".

У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20.10.25, 04:54 • 31874 перегляди

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Гриби