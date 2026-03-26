У Нідерландах під підлогою церкви знайшли ймовірні останки д'Артаньяна з "Трьох мушкетерів"

$43.870.0550.850.04
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 2282 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
14:41 • 4906 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
12:59 • 10592 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
09:53 • 19435 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 36586 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 59241 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 97263 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 97003 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 65507 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 65207 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
58%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto10:49 • 14794 перегляди
У Києві масштабна пожежа у районі Столичного шосе - що відомо PhotoVideo10:57 • 12181 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 27835 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 17951 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 11597 перегляди
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 2268 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 4458 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 11856 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 18247 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 28232 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Валерій Залужний
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Італія
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 28232 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 36066 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 72345 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 47705 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 76829 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Опалення
Фільм

У Нідерландах під підлогою церкви знайшли ймовірні останки д'Артаньяна з "Трьох мушкетерів"

Київ • УНН

 • 2598 перегляди

Археологи в Маастрихті виявили скелет з кулею та монетою XVII століття. Експерти проводять ДНК-аналіз для підтвердження особи легендарного мушкетера.

У Нідерландах під підлогою церкви знайшли ймовірні останки д'Артаньяна з "Трьох мушкетерів"

Останки, знайдені під підлогою церкви в Нідерландах, можуть належати відомому мушкетеру д'Артаньяну, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Археологи вважають, що це можуть бути "втрачені" кістки солдата, який надихнув героя відомого роману "Три мушкетери".

Робітники виявили могилу з людськими останками перед вівтарем після того, як частина підлоги церкви Святих Петра і Павла в Маастрихті осіла.

Експерти зараз поспішають підтвердити за допомогою аналізу ДНК, чи належить скелет відомому французькому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмор д'Артаньяну, а численні предмети, знайдені в могилі, також вказують на особу власника.

Д'Артаньян здобув популярність через понад 150 років після своєї смерті, коли художня версія його подвигів зобразила його головним героєм роману Александра Дюма 1844 року.

Справжній мушкетер служив французькому королю Людовику XIV, згодом ставши капітан-лейтенантом мушкетерської гвардії.

Дворянин був убитий 25 червня 1673 року під час французької облоги Маастрихта у франко-нідерландській війні, після того, як його поранила в горло мушкетна куля.

Транспортувати його тіло назад до Парижа в літню спеку було б важко.

Церква, де було знайдено тіло, стоїть поруч з місцем, де розташовувався табір французької армії.

Тіло також було знайдено поруч із частиною кулі та монетою, яка датується відповідним періодом, кажуть експерти.

У листі, датованому приблизно часом його смерті, йдеться, що його поховали на освяченій землі.

Йос Вальке, диякон церкви Святих Петра і Павла, допоміг розкопати скелет і на 99% впевнений, що останки належать Шарлю де Бацу де Кастельмору, відомому як граф д'Артаньян.

Пан Вальке пожартував: "Під вівтарем - святіше вже не може бути. Коли все це підсумувати, то нам здається правдоподібним. Але, звичайно, ще нічого невідомо".

Раніше церкву визначали як можливе місце спочинку солдата 17-го століття.

ДНК, отриману з щелепної кістки, зараз перевіряють на відповідність ДНК нащадків д'Артаньяна, щоб перевірити, чи є збіг.

Археолог Вім Дейкман сказав Reuters: "Це справді стало розслідуванням найвищого рівня, у якому ми хочемо бути абсолютно впевненими, або якомога впевненішими, чи це той самий знаменитий мушкетер, якого вбили тут, поблизу Маастрихта".

Юлія Шрамко

СвітТехнології
Reuters
Париж
Нідерланди