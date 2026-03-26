У Нідерландах під підлогою церкви знайшли ймовірні останки д'Артаньяна з "Трьох мушкетерів"

Останки, знайдені під підлогою церкви в Нідерландах, можуть належати відомому мушкетеру д'Артаньяну, повідомляє Sky News, пише УНН.

Археологи вважають, що це можуть бути "втрачені" кістки солдата, який надихнув героя відомого роману "Три мушкетери".

Робітники виявили могилу з людськими останками перед вівтарем після того, як частина підлоги церкви Святих Петра і Павла в Маастрихті осіла.

Експерти зараз поспішають підтвердити за допомогою аналізу ДНК, чи належить скелет відомому французькому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмор д'Артаньяну, а численні предмети, знайдені в могилі, також вказують на особу власника.

Д'Артаньян здобув популярність через понад 150 років після своєї смерті, коли художня версія його подвигів зобразила його головним героєм роману Александра Дюма 1844 року.

Справжній мушкетер служив французькому королю Людовику XIV, згодом ставши капітан-лейтенантом мушкетерської гвардії.

Дворянин був убитий 25 червня 1673 року під час французької облоги Маастрихта у франко-нідерландській війні, після того, як його поранила в горло мушкетна куля.

Транспортувати його тіло назад до Парижа в літню спеку було б важко.

Церква, де було знайдено тіло, стоїть поруч з місцем, де розташовувався табір французької армії.

Тіло також було знайдено поруч із частиною кулі та монетою, яка датується відповідним періодом, кажуть експерти.

У листі, датованому приблизно часом його смерті, йдеться, що його поховали на освяченій землі.

Йос Вальке, диякон церкви Святих Петра і Павла, допоміг розкопати скелет і на 99% впевнений, що останки належать Шарлю де Бацу де Кастельмору, відомому як граф д'Артаньян.

Пан Вальке пожартував: "Під вівтарем - святіше вже не може бути. Коли все це підсумувати, то нам здається правдоподібним. Але, звичайно, ще нічого невідомо".

Раніше церкву визначали як можливе місце спочинку солдата 17-го століття.

ДНК, отриману з щелепної кістки, зараз перевіряють на відповідність ДНК нащадків д'Артаньяна, щоб перевірити, чи є збіг.

Археолог Вім Дейкман сказав Reuters: "Це справді стало розслідуванням найвищого рівня, у якому ми хочемо бути абсолютно впевненими, або якомога впевненішими, чи це той самий знаменитий мушкетер, якого вбили тут, поблизу Маастрихта".

Гробниця Тутанхамона під загрозою руйнування: археологи виявили тріщини, що можуть знищити 3300-річне поховання