Силы обороны поразили пункты управления, склады и нефтетерминал оккупантов
Киев • УНН
Силы обороны поразили нефтетерминал Таманьнефтегаз и пункты управления рф. Повреждены три резервуара, трубопровод и склады боеприпасов оккупантов.
В ночь на 14 июня и в течение предыдущих суток подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — пункты управления, склады, мастерская по производству боеприпасов для дронов и нефтетерминал "Таманьнефтегаз". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По имеющимся данным, поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области российской федерации, а также нанесено поражение пунктам управления БпЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Быка в Донецкой области.
Кроме того, в районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов противника.
Также в Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка.
Отдельно украинские военные также нанесли удары по сосредоточениям личного состава противника в районах Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок Запорожской области, Яблоновки, Новоэкономического и Богатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области, Сичневого Днепропетровской области, а также Троебортного Брянской области (рф).
"️Кроме того, по результатам доразведки пораженного 13 июня 2024 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края рф подтверждено повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.
Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов рф в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", – говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 14 июня дроны атаковали химзавод Азот в тульской области рф. Завод поставляет сырье для российского производства взрывчатки и боеприпасов.