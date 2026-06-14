российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области: есть пострадавшие

Утром российские беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки на станцию Лозовая были повреждены локомотивы, а двое работников железной дороги получили травмы. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, вражеские БпЛА атаковали железнодорожную инфраструктуру Харьковщины. В результате ударов по станции Лозовая были повреждены локомотивы.

"В результате атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Им оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", – говорится в сообщении.

В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Напомним

Силы обороны уничтожили 110 из 118 вражеских беспилотников, запущенных с территории рф и оккупированных областей. Зафиксированы попадания на трех локациях.