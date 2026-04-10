Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 апреля. Украина и Германия согласовали приоритеты

Министр обороны Михаил Федоров провел рабочую беседу с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Украина готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже 15 апреля, передает УНН.

В ходе беседы министры обсудили конкретные решения, которые усилят Украину как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

По словам Федорова, Украина вместе с Германией готовит ряд совместных проектов:

🔹 значительное усиление ПВО;

🔹 дополнительное финансирование дронов, в частности deep-strike и middle-strike направлений;

🔹 развитие совместных технологических решений;

🔹 новые форматы обмена боевыми данными.

Также развиваем сотрудничество в инновационных направлениях, в частности в проектах, связанных с лазерными технологиями, - добавил он.

Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. Благодарен за системную поддержку, особенно во время зимы, за вклад в "чешскую инициативу" и поставки ракет PAC-3 — это решение имело критическое значение для защиты украинского неба этой зимой. Наш приоритет — масштабировать ПВО и вместе с партнерами обеспечить устойчивые и долгосрочные решения для защиты украинского неба - резюмировал Федоров.

На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot