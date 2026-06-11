Парня задержали за убийство военного алкоголем с метадоном под видом "знакомой" по заказу рф

19-летнего парня задержали за смертельное отравление военного метадоном в алкоголе под видом "знакомой" по заказу рф, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Сообщили о подозрении 19-летнему жителю Полтавской области, которого, по данным следствия, российские спецслужбы завербовали для убийства военнослужащего ВСУ - сообщили в прокуратуре.

Ему инкриминируют умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и в интересах государства-агрессора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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По данным следствия, через Telegram подозреваемый получил задание от представителя спецслужб рф. "За вознаграждение в 5 тыс. грн он должен был организовать отравление 23-летнего морского пехотинца", - говорится в сообщении.

Для этого спецслужбы рф, используя фейковый аккаунт девушки, наладили общение с военным и договорились отправить ему "подарок". Выполняя указания куратора, подозреваемый приобрел бутылку крепкого алкоголя, ввел в нее ядовитую смесь на основе метадона и отправил почтой в Житомир - рассказали в прокуратуре.

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Как сообщается, "военнослужащий получил посылку и употребил алкоголь. Через несколько дней он скончался в реанимации в результате отравления".

Подозреваемого задержали по месту жительства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к организации и совершению преступления.

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