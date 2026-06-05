Несовершеннолетнюю задержали из-за смерти военного после подсыпанного ему метадона, девушка говорит об указаниях куратора из рф

17-летнюю девушку задержали из-за смерти военного в Житомирской области после подсыпанного ему метадона во время встречи, по ее словам, она действовала по указаниям куратора из рф, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

"Правоохранители расследуют обстоятельства смерти действующего военнослужащего ВСУ в Житомирской области после его встречи с 17-летней жительницей Бердичевского района", - говорится в сообщении.

Как указано, девушку задержали 5 июня 2024 года. При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры готовится сообщение ей о подозрении.

По словам задержанной, она действовала по указаниям куратора из рф, который контактировал с ней через Telegram. По предварительным данным, 3 июня девушка встретилась с военнослужащим. Во время совместного употребления алкоголя по месту его жительства она, как утверждает, добавила в напиток метадон, полученный по почте, после чего покинула квартиру. На следующий день мужчину обнаружили мертвым