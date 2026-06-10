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рф вербует девушек для убийств военных - Нацполиция

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Нацполиция выявила вербовку россией девушек для убийств военных, уже есть шесть случаев. Кураторы вербуют исполнителей через мессенджер Telegram.

рф вербует девушек для убийств военных - Нацполиция

рф вербует девушек для убийств военных, уже зафиксировано 6 случаев, сообщили в Национальной полиции в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, "в последнее время рф меняет методы работы и все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих".

По его словам, "только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить".

"Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", - отметил глава Нацполиции в комментарии СМИ.

Несовершеннолетнюю задержали из-за смерти военного после подсыпанного ему метадона, девушка говорит об указаниях куратора из рф05.06.26, 16:24 • 3593 просмотра

Юлия Шрамко

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