рф вербует девушек для убийств военных - Нацполиция
Киев • УНН
Нацполиция выявила вербовку россией девушек для убийств военных, уже есть шесть случаев. Кураторы вербуют исполнителей через мессенджер Telegram.
рф вербует девушек для убийств военных, уже зафиксировано 6 случаев, сообщили в Национальной полиции в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, "в последнее время рф меняет методы работы и все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих".
По его словам, "только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить".
"Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", - отметил глава Нацполиции в комментарии СМИ.
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