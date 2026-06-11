НАТО поприветствовало новое оборонное соглашение между Украиной и Норвегией
Киев • УНН
Марк Рютте поприветствовал новое соглашение по безопасности между Украиной и Норвегией. Документ предусматривает углубление сотрудничества и поддержку производства беспилотников.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал договоренность между Украиной и Норвегией об углублении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Об этом он заявил во время выступления вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает УНН.
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По словам Рютте, новое соглашение предусматривает расширение взаимодействия между странами, в частности поддержку производства беспилотников для украинских сил обороны.
Я приветствую соглашение между Норвегией и Украиной по углублению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, включая поддержку производства беспилотников. Это поможет укрепить способность Украины защищать себя и продолжать борьбу против российской агрессии
Он подчеркнул, что дальнейшее усиление оборонного сотрудничества между союзниками и Украиной является важной составляющей поддержки Киева в условиях продолжающейся войны.
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