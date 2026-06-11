россия выдвинула обвинения Британии, Франции и Германии из-за "затягивания" войны

$44.980.1451.890.00
ukenru
12:14 • 4550 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов
10:00 • 9534 просмотра
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg
Эксклюзив
09:07 • 13067 просмотра
Как сохранить волосы здоровыми летом
10 июня, 15:56 • 24702 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 46819 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 56297 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
10 июня, 14:03 • 33139 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
10 июня, 13:33 • 29158 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
10 июня, 12:52 • 42105 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
10 июня, 12:38 • 13414 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
44%
748мм
Популярные новости
Инфантино защитил высокие цены на билеты ЧМ-2026 и ответил на критику болельщиков11 июня, 03:15 • 11370 просмотра
Что празднуют 11 июня в Украине и мире11 июня, 03:55 • 12071 просмотра
Иран пригрозил превратить Ближний Восток в «ад» в ответ на новые удары США11 июня, 04:22 • 8050 просмотра
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом11 июня, 06:00 • 22105 просмотра
Парня задержали за убийство военного алкоголем с метадоном под видом "знакомой" по заказу рфPhoto09:50 • 4046 просмотра
публикации
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины12:43 • 1936 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов12:14 • 4546 просмотра
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом11 июня, 06:00 • 22308 просмотра
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo10 июня, 14:46 • 37214 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 56293 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 57883 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 43984 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 49713 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 84762 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 154401 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136
Хирургическая система Da Vinci

россия выдвинула обвинения Британии, Франции и Германии из-за "затягивания" войны

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Заместитель главы мид рф галузин встретился с послами Британии, Франции и Германии и обвинил эти страны в "затягивании войны" в Украине.

россия выдвинула обвинения Британии, Франции и Германии из-за "затягивания" войны
Фото: t.me/MID_Russia

Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Великобритании, Франции и Германии Н.Ф. Кейси, Н. де Ривьера и А.Г. Ламбсдорфа. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны-агрессора, передает УНН.

Детали

В российском МИД обвинили Британию, Францию и Германию в "деструктивной политике" в отношении прекращения российско-украинской войны и заявили, что эти страны "толкают Украину к продолжению войны против россии от имени, за счет и при непосредственной помощи "коалиции желающих" ".

Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин

- говорится в сообщении МИД.

О том, что именно россия является агрессором и начала войну еще в 2014 году, в ведомстве традиционно промолчали.

Напомним

российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну.

По словам диктатора, он получил письмо от своего пресс-секретаря дмитрия пескова. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом. Также путин добавил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а москве нужны "договоренности".

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина