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Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Великобритании, Франции и Германии Н.Ф. Кейси, Н. де Ривьера и А.Г. Ламбсдорфа. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны-агрессора, передает УНН.

Детали

В российском МИД обвинили Британию, Францию и Германию в "деструктивной политике" в отношении прекращения российско-украинской войны и заявили, что эти страны "толкают Украину к продолжению войны против россии от имени, за счет и при непосредственной помощи "коалиции желающих" ".

Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин - говорится в сообщении МИД.

О том, что именно россия является агрессором и начала войну еще в 2014 году, в ведомстве традиционно промолчали.

Напомним

российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну.

По словам диктатора, он получил письмо от своего пресс-секретаря дмитрия пескова. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом. Также путин добавил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а москве нужны "договоренности".