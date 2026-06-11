Наземные роботы ГУР из пулемета уничтожают вражеских "ждунов" FPV — разведчики показали эксклюзивные кадры

Наземные роботизированные комплексы, которыми оперируют бойцы Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины, ежедневно выполняют ряд критически важных задач на передовой. Разведчики показали эксклюзивные кадры, как наземные роботы из пулемета уничтожают вражеских "ждунов" FPV, передает УНН.

Детали

На эксклюзивном видео от военных разведчиков — работа НРК по доставке имущества, боеприпасов и провизии на позиции без риска для личного состава. Также роботизированные платформы используются для эвакуации воинов, павших за Украину в бою.

Высокую эффективность демонстрируют огневые наземные дроны, которые зачищают логистические маршруты от вражеских дроновых засад — так называемых "ждунов".

Уникальные кадры уничтожения российских FPV пулеметным огнем с боевых НРК, а также эпизоды роботизированной фронтовой логистики в войне XXI века — смотрите в видео.

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