В Донецкой области пограничники с помощью наземного робота эвакуировали раненого военного
Киев • УНН
В Константиновке Донецкой области пограничник-оператор НРК эвакуировал раненого пилота БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты. Военный получил ранения ног, его вывезли с помощью наземного роботизированного комплекса.
Подробности
Недавно в Константиновке Донецкой области пограничник-оператор НРК подразделения "Феникс" бригады "Месть" эвакуировал раненого пилота БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты. Военный получил ранения ног и не мог двигаться самостоятельно, а заезд техники на позицию был невозможен. Эвакуацию осуществили с помощью наземного робота
Напомним
