В Донецкой области пограничники с помощью наземного робота эвакуировали раненого военного

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

В Константиновке Донецкой области пограничник-оператор НРК эвакуировал раненого пилота БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты. Военный получил ранения ног, его вывезли с помощью наземного роботизированного комплекса.

В Донецкой области пограничники с помощью наземного робота эвакуировали раненого военного

В Константиновке Донецкой области пограничники эвакуировали раненого пилота БПЛА с помощью наземного роботизированного комплекса. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Подробности

Недавно в Константиновке Донецкой области пограничник-оператор НРК подразделения "Феникс" бригады "Месть" эвакуировал раненого пилота БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты. Военный получил ранения ног и не мог двигаться самостоятельно, а заезд техники на позицию был невозможен. Эвакуацию осуществили с помощью наземного робота

- говорится в сообщении.

Напомним

В Украине вскоре прекратят работу неверифицированные терминалы Starlink. Для украинских пользователей опубликуют инструкции по быстрой и простой регистрации.

Алла Киосак

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Старлинк
Государственная пограничная служба Украины