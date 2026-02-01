На Донеччині прикордонники за допомогою наземного робота евакуювали пораненого військового
Київ • УНН
У Костянтинівці на Донеччині прикордонник-оператор НРК евакуював пораненого пілота БПЛА 36-ї окремої бригади морської піхоти. Військовий отримав поранення ніг, його вивезли за допомогою наземного роботизованого комплексу.
У Костянтинівці на Донеччині прикордонники провели евакуацію пораненого пілота БПЛА за допомогою наземного роботизованого комплексу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Деталі
Нещодавно у Костянтинівці на Донеччині прикордонник-оператор НРК підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" евакуював пораненого пілота БПЛА 36-ї окремої бригади морської піхоти. Військовий отримав поранення ніг і не міг рухатися самостійно, а заїзд техніки на позицію був неможливий. Евакуацію здійснили за допомогою наземного робота
Нагадаємо
