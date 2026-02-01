$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 13316 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 16764 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 33505 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 51009 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 35495 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 33492 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26695 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16691 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14234 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
На Донеччині прикордонники за допомогою наземного робота евакуювали пораненого військового

Київ • УНН

 • 358 перегляди

У Костянтинівці на Донеччині прикордонник-оператор НРК евакуював пораненого пілота БПЛА 36-ї окремої бригади морської піхоти. Військовий отримав поранення ніг, його вивезли за допомогою наземного роботизованого комплексу.

На Донеччині прикордонники за допомогою наземного робота евакуювали пораненого військового

У Костянтинівці на Донеччині прикордонники провели евакуацію пораненого пілота БПЛА за допомогою наземного роботизованого комплексу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Нещодавно у Костянтинівці на Донеччині прикордонник-оператор НРК підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" евакуював пораненого пілота БПЛА 36-ї окремої бригади морської піхоти. Військовий отримав поранення ніг і не міг рухатися самостійно, а заїзд техніки на позицію був неможливий. Евакуацію здійснили за допомогою наземного робота

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні незабаром припинять роботу неверифіковані термінали Starlink. Для українських користувачів опублікують інструкції щодо швидкої та простої реєстрації.

Алла Кіосак

