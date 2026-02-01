$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 4202 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В Україні незабаром припинять роботу неверифіковані термінали Starlink. Для українських користувачів опублікують інструкції щодо швидкої та простої реєстрації.

Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації

В Україні припинять роботу неверифікованих терміналів Starlink. Про це повідомив в Telegram міністр оборони України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, найближчими днями будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.

Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом

- йдеться в дописі Федорова.

Міністр оборони додав: наступний крок - це упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

Нагадаємо

Генеральний директор Tesla Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БПЛА.

Також Ілон Маск заявив, що запроваджені обмеження щодо використання Starlink російськими військовими вже дали результат.

Євген Устименко

СуспільствоТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Tesla Inc
Starlink
Михайло Федоров
Ілон Маск
Україна