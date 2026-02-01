$42.850.00
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации

Киев • УНН

 • 394 просмотра

В Украине вскоре прекратят работу неверифицированные терминалы Starlink. Для украинских пользователей опубликуют инструкции по быстрой и простой регистрации.

Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации

В Украине прекратят работу неверифицированных терминалов Starlink. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Как отметил Федоров, в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.

Процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Подробные инструкции опубликуем в ближайшее время

- говорится в сообщении Федорова.

Министр обороны добавил: следующий шаг - это внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

Напомним

Генеральный директор Tesla Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова относительно использования Starlink на российских БПЛА.

Также Илон Маск заявил, что введенные ограничения по использованию Starlink российскими военными уже дали результат.

Евгений Устименко

