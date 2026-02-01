Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали
Київ • УНН
Ілон Маск відреагував на звернення української сторони щодо використання Starlink російськими військовими, заявивши, що запроваджені обмеження вже дали результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Х міністра оборони України Михайла Федорова.
Деталі
Схоже, кроки, які ми зробили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити більше
Міністр оборони України у відповідь заявив, що перші дії вже приносять практичні результати та наголосив на тісній співпраці з командою SpaceX.
Перші кроки вже дають реальні результати. Ми дуже тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякую, що ви з нами. Ви справжній захисник свободи і справжній друг українського народу
Додатково
Мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БПЛА.