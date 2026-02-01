Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали

$42.850.00
51.240.00
ukenru
Ексклюзив
10:11 • 308 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 8272 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 25640 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 44022 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 32460 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 31446 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 25867 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16260 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13907 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7766 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
3м/с
73%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"1 лютого, 00:54 • 11809 перегляди
Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямкуVideo1 лютого, 01:31 • 9860 перегляди
ISW: каскадні відключення електроенергії в Україні під час "перемир'я" не є значною поступкою з боку росії1 лютого, 02:39 • 6700 перегляди
Без тривалої війни: Трамп розглядає варіанти швидких військових дій проти Ірану - WSJ1 лютого, 03:13 • 4414 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto05:39 • 8798 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 44575 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 73715 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 52787 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 58546 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 60363 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Білл Гейтс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 3892 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 23757 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 26889 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 30007 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 30898 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Bild
Шахед-136
Соціальна мережа

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ілон Маск заявив, що запроваджені обмеження щодо використання Starlink російськими військовими вже дали результат. Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив практичні результати та наголосив на тісній співпраці.

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали

Ілон Маск відреагував на звернення української сторони щодо використання Starlink російськими військовими, заявивши, що запроваджені обмеження вже дали результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Х міністра оборони України Михайла Федорова.

Деталі

Схоже, кроки, які ми зробили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити більше

- повідомив Ілон Маск.

Міністр оборони України у відповідь заявив, що перші дії вже приносять практичні результати та наголосив на тісній співпраці з командою SpaceX.

Перші кроки вже дають реальні результати. Ми дуже тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякую, що ви з нами. Ви справжній захисник свободи і справжній друг українського народу

- зазначив Федоров.

Додатково

Мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БПЛА.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Tesla Inc
Starlink
Михайло Федоров
SpaceX
Ілон Маск
Україна