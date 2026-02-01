Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали

$42.850.00
51.240.00
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 526 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
06:56 • 8716 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 26016 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 44392 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 32773 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 31670 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 25945 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16300 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13917 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7780 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
3м/с
73%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"1 февраля, 00:54 • 12044 просмотра
Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направленииVideo1 февраля, 01:31 • 10167 просмотра
ISW: каскадные отключения электроэнергии в Украине во время "перемирия" не являются значительной уступкой со стороны россии1 февраля, 02:39 • 7170 просмотра
Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ1 февраля, 03:13 • 4518 просмотра
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человекаPhoto05:39 • 9246 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 44832 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 73971 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 53017 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 58762 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 60568 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Билл Гейтс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo06:27 • 4170 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 23905 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 27021 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 30133 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 31023 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Бильд
Шахед-136
Социальная сеть

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Илон Маск заявил, что введенные ограничения по использованию Starlink российскими военными уже дали результат. Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил практические результаты и отметил тесное сотрудничество.

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали

Илон Маск отреагировал на обращение украинской стороны по поводу использования Starlink российскими военными, заявив, что введенные ограничения уже дали результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Х министра обороны Украины Михаила Федорова.

Подробности

Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать больше

- сообщил Илон Маск.

Министр обороны Украины в ответ заявил, что первые действия уже приносят практические результаты и отметил тесное сотрудничество с командой SpaceX.

Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы очень тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий защитник свободы и настоящий друг украинского народа

- отметил Федоров.

Дополнительно

Миллиардер, генеральный директор Tesla Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова относительно использования Starlink на российских БПЛА.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Тесла, Инк.
Старлинк
Михаил Федоров
SpaceX
Илон Маск
Украина