Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали

Илон Маск отреагировал на обращение украинской стороны по поводу использования Starlink российскими военными, заявив, что введенные ограничения уже дали результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Х министра обороны Украины Михаила Федорова.

Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать больше

Министр обороны Украины в ответ заявил, что первые действия уже приносят практические результаты и отметил тесное сотрудничество с командой SpaceX.

Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы очень тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий защитник свободы и настоящий друг украинского народа