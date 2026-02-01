Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали
Киев • УНН
Илон Маск отреагировал на обращение украинской стороны по поводу использования Starlink российскими военными, заявив, что введенные ограничения уже дали результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Х министра обороны Украины Михаила Федорова.
Подробности
Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте нам знать, если нужно сделать больше
Министр обороны Украины в ответ заявил, что первые действия уже приносят практические результаты и отметил тесное сотрудничество с командой SpaceX.
Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы очень тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий защитник свободы и настоящий друг украинского народа
Дополнительно
Миллиардер, генеральный директор Tesla Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова относительно использования Starlink на российских БПЛА.