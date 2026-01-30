Маск відгукнувся на запит Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 3982 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 7540 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 10339 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 9310 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 12161 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 15560 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 17790 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19677 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20937 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25024 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.5м/с
81%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 21254 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 19746 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 20603 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 11436 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 16276 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 10339 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 10868 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 16337 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 20663 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 79520 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Париж
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 2550 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 2878 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 3808 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 7116 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 11495 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

Маск відгукнувся на запит Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БПЛА. Українські фахівці виявили термінал Starlink на російському безпілотнику БМ–35.

Маск відгукнувся на запит Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА

Мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА, написавши: "Будь ласка". Про це пише УНН з посиланням на твіт Маска в соцмережі Х. 

Деталі 

"Будь ласка", - написав Маск, відповівши на пост Федорова. 

Доповнення

Міноборони України оперативно зв'язалося зі SpaceX для вирішення проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Михайло Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над ситуацією.

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Водночас інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

Павло Башинський

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Tesla Inc
Starlink
Михайло Федоров
SpaceX
Міністерство оборони України
Ілон Маск