Маск відгукнувся на запит Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА
Київ • УНН
Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БПЛА. Українські фахівці виявили термінал Starlink на російському безпілотнику БМ–35.
Мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА, написавши: "Будь ласка". Про це пише УНН з посиланням на твіт Маска в соцмережі Х.
Деталі
"Будь ласка", - написав Маск, відповівши на пост Федорова.
Доповнення
Міноборони України оперативно зв'язалося зі SpaceX для вирішення проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Михайло Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над ситуацією.
Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.
Водночас інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.