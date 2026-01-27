$43.130.01
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Українські фахівці виявили термінал Starlink на російському безпілотнику БМ–35, що дозволяє керувати ним на великих відстанях, роблячи майже невразливим для РЕБ. Експерт Андрій Крамаров пояснив небезпеку та способи протидії таким БПЛА.

Українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, у чому полягає небезпека використання росіянами безпілотників зі супутниковим зв’язком Starlink та як це впливає на систему протиповітряної оборони України.

Не лише "Шахеди", а різні типи дронів

Перш за все, це вже не лише "Шахеди". росіяни почали застосовувати дрони різного типу, як БПЛА-камікадзе, так і ті, що мають на меті розвідувальну діяльність

- зазначає експерт.

Андрій Крамаров пояснює, що головна загроза полягає у самому принципі керування.

Система Starlink дозволяє здійснювати повноцінне керування за рахунок постійного супутникового зв’язку з високою швидкістю. Це дає можливість оператору в реальному часі постійно контролювати безпілотник

- каже він.

Експерт наголошує на тому, що це суттєво розширює можливості дронів. 

Він може літати на більш низьких висотах, здійснювати додаткову маневреність. Спочатку можуть бути запрограмовані координати і висоти, але оператор здатен змінювати маршрут уже в процесі польоту

- зазначає Крамаров.

Майже повна неефективність РЕБ

Окремо експерт наголошує на проблемі протидії таким БПЛА. Він пояснює, що технічно оглушити чи блокувати сам сигнальний канал Starlink практично неможливо. Для цього необхідно або погасити будь-яку можливість супутникового сигналу, або напряму проникнути в закриту систему Starlink і лише таким чином розірвати зв'язок з оператором. 

Ворог робить ставку на розвідку

Крамаров зазначає, що наразі ворог активніше застосовує не дрони-камікадзе, а саме розвідувальні апарати.

Зараз ворог більше намагається використовувати не БПЛА-камікадзе, а розвідувальні дрони. Те, що ми бачили першим - це не "Шахед", це розвідувальний дрон моделі БМ-35. Він схожий на "Шахед", але компактніший і менший. Плюс використання на низьких висотах, можливість маневру. Особливо в містах він може ефективно маневрувати на небезпечних висотах

- каже він.

Як протидіяти таким безпілотникам

Говорячи про боротьбу з БПЛА, керованими через Starlink, Крамаров наголошує:

"Протидія - це ППО і мобільні вогневі групи. Класичні зенітні засоби", - підкреслює він. 

Також Крамаров звертає увагу на складну ситуацію в містах.

"Ми вже бачили це в Києві, у Львові, раніше - в Дніпрі та Запоріжжі, коли посеред дня, коли на вулицях діти і багато транспорту, ці розвідувальні безпілотники починають літати. Є певна небезпека самого процесу збиття, це обмежує дії Повітряних сил".

Чи можуть всі дрони РФ перейти на Starlink

На запитання про можливість масового переходу російських БПЛА на систему Starlink Крамаров відповідає однозначно:

"Ні, це дуже технологічно складно і дуже дорого".

Експерт пояснює, що кожен БПЛА потребуватиме індивідуального пункту управління, до того ж технологія Starlink наразі не настільки масштабована у росіян. 

Кожен БПЛА потребував би індивідуального пункту управління. Навіть якщо вони запускатимуть 300–400 дронів одночасно, то на кожен потрібно по кілька операторів

- підкреслює він.

Найбільша небезпека у перспективі

За словами Андрія Крамарова, найбільша небезпека полягає в тому, що якщо Китай зможе зробити таку ж систему зв’язку, масштабувати її і поділиться нею з росіянами - це створюватиме велику загрозу для нас.  

Він зазначає, що росіяни фактично скопіювали підхід України:

Це технологічне рішення скопійоване з українських безпілотників. Україна почала використовувати таку систему для далекобійних ударів набагато раніше

- зазначає Крамаров.

ППО потрібно розвивати комплексно

Говорячи про протиповітряну оборону, експерт наголошує, що нічого не можна викидати з номенклатури засобів ППО. Потрібно використовувати максимально все і будувати комплексну систему оборони. 

Потрібно нарощувати систему аудіовізуального спостереження, яка в автоматичному режимі, у тому числі з використанням штучного інтелекту і машинного зору, зможе визначати загрози

- зазначив він.

Окремо Андрій Крамаров звертає увагу на дискусію щодо можливості обмеження військового використання Starlink. За його словами, ці розмови тривають в Конгресі Сполучених Штатів Америки ще з початку 2023 року. Уже існують "певні теоретичні напрацювання" щодо запровадження реєстрів терміналів - з фіксацією того, куди вони постачаються і як саме використовуються.

Водночас експерт підкреслює, що всі ці механізми наразі перебувають лише на початкових стадіях. Він пояснює, що ідея полягає в тому, щоб у випадку незаконного або військового застосування термінали могли відключатися.

