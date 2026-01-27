"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться

Украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

Интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров объяснил, в чем заключается опасность использования россиянами беспилотников со спутниковой связью Starlink и как это влияет на систему противовоздушной обороны Украины.

Не только "Шахеды", а разные типы дронов

Прежде всего, это уже не только "Шахеды". россияне начали применять дроны разного типа, как БПЛА-камикадзе, так и те, что имеют целью разведывательную деятельность - отмечает эксперт.

Андрей Крамаров объясняет, что главная угроза заключается в самом принципе управления.

Система Starlink позволяет осуществлять полноценное управление за счет постоянной спутниковой связи с высокой скоростью. Это дает возможность оператору в реальном времени постоянно контролировать беспилотник - говорит он.

Эксперт подчеркивает, что это существенно расширяет возможности дронов.

Он может летать на более низких высотах, осуществлять дополнительную маневренность. Сначала могут быть запрограммированы координаты и высоты, но оператор способен изменять маршрут уже в процессе полета - отмечает Крамаров.

Почти полная неэффективность РЭБ

Отдельно эксперт акцентирует внимание на проблеме противодействия таким БПЛА. Он объясняет, что технически оглушить или блокировать сам сигнальный канал Starlink практически невозможно. Для этого необходимо либо погасить любую возможность спутникового сигнала, либо напрямую проникнуть в закрытую систему Starlink и только таким образом разорвать связь с оператором.

Враг делает ставку на разведку

Крамаров отмечает, что сейчас враг активнее применяет не дроны-камикадзе, а именно разведывательные аппараты.

Сейчас враг больше пытается использовать не БПЛА-камикадзе, а разведывательные дроны. То, что мы видели первым - это не "Шахед", это разведывательный дрон модели БМ-35. Он похож на "Шахед", но компактнее и меньше. Плюс использование на низких высотах, возможность маневра. Особенно в городах он может эффективно маневрировать на опасных высотах - говорит он.

Как противодействовать таким беспилотникам

Говоря о борьбе с БПЛА, управляемыми через Starlink, Крамаров подчеркивает:

"Противодействие - это ПВО и мобильные огневые группы. Классические зенитные средства", - подчеркивает он.

Также Крамаров обращает внимание на сложную ситуацию в городах.

"Мы уже видели это в Киеве, во Львове, раньше - в Днепре и Запорожье, когда посреди дня, когда на улицах дети и много транспорта, эти разведывательные беспилотники начинают летать. Есть определенная опасность самого процесса сбития, это ограничивает действия Воздушных сил".

Могут ли все дроны РФ перейти на Starlink

На вопрос о возможности массового перехода российских БПЛА на систему Starlink Крамаров отвечает однозначно:

"Нет, это очень технологически сложно и очень дорого".

Эксперт объясняет, что каждый БПЛА будет нуждаться в индивидуальном пункте управления, к тому же технология Starlink сейчас не настолько масштабирована у россиян.

Каждый БПЛА нуждался бы в индивидуальном пункте управления. Даже если они будут запускать 300–400 дронов одновременно, то на каждый нужно по несколько операторов - подчеркивает он.

Наибольшая опасность в перспективе

По словам Андрея Крамарова, наибольшая опасность заключается в том, что если Китай сможет сделать такую же систему связи, масштабировать ее и поделится ею с россиянами - это будет создавать большую угрозу для нас.

Он отмечает, что россияне фактически скопировали подход Украины:

Это технологическое решение скопировано с украинских беспилотников. Украина начала использовать такую систему для дальнобойных ударов гораздо раньше - отмечает Крамаров.

ПВО нужно развивать комплексно

Говоря о противовоздушной обороне, эксперт подчеркивает, что ничего нельзя выбрасывать из номенклатуры средств ПВО. Нужно использовать максимально все и строить комплексную систему обороны.

Нужно наращивать систему аудиовизуального наблюдения, которая в автоматическом режиме, в том числе с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения, сможет определять угрозы - отметил он.

Отдельно Андрей Крамаров обращает внимание на дискуссию о возможности ограничения военного использования Starlink. По его словам, эти разговоры продолжаются в Конгрессе Соединенных Штатов Америки еще с начала 2023 года. Уже существуют "определенные теоретические наработки" по внедрению реестров терминалов - с фиксацией того, куда они поставляются и как именно используются.

В то же время эксперт подчеркивает, что все эти механизмы сейчас находятся лишь на начальных стадиях. Он объясняет, что идея заключается в том, чтобы в случае незаконного или военного применения терминалы могли отключаться.

