Маск откликнулся на запрос Федорова об использовании Starlink на российских БПЛА

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова об использовании Starlink на российских БПЛА. Украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на российском беспилотнике БМ-35.

Маск откликнулся на запрос Федорова об использовании Starlink на российских БПЛА

Миллиардер, генеральный директор Tesla Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова относительно использования Starlink на российских БПЛА, написав: "Пожалуйста". Об этом пишет УНН со ссылкой на твит Маска в соцсети Х. 

Детали 

"Пожалуйста", - написал Маск, ответив на пост Федорова. 

Дополнение

Минобороны Украины оперативно связалось со SpaceX для решения проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над ситуацией.

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ–35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

Павел Башинский

ПолитикаНовости МираТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Тесла, Инк.
Старлинк
Михаил Федоров
SpaceX
Министерство обороны Украины
Илон Маск