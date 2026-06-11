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Как сохранить волосы здоровыми летом

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Эксперт советует использовать UV-защиту и промывать волосы после моря. Для восстановления локонов лучше всего подойдут процедуры холодного ухода.

Как сохранить волосы здоровыми летом

Лето - настоящее испытание для волос. Солнечное излучение, соленая морская вода и хлорированные бассейны могут негативно влиять на их состояние, особенно если волосы были осветлены или окрашены. Подробнее о том, как правильно ухаживать за волосами в жаркий период, каких ошибок стоит избегать и какие процедуры помогут восстановить локоны после лета, рассказала специально для УНН парикмахер-колорист Александра Сорокина.

Летом волосы ежедневно сталкиваются с агрессивными внешними факторами. Многие считают, что наибольший вред наносит только солнце или морская вода, а на самом деле каждый из этих факторов может негативно сказаться на состоянии волос.

Волосы одинаково страдают от этих факторов. Особенно будет заметно воздействие на осветленных волосах. Чтобы минимизировать их влияние, нужно использовать средства с ультрафиолетовой защитой. Это могут быть термоспреи, спреи-протекторы, несмываемые кондиционеры, а также стоит носить головные уборы и после купания в соленой воде споласкивать волосы пресной водой

- рассказала Александра Сорокина.

Особое внимание летом стоит уделять очищению и увлажнению кожи головы, так как из-за жары она может быстрее жирнеть, поэтому многих интересует, нужно ли чаще мыть голову. По словам специалиста, главное – ориентироваться на потребности волос и кожи головы.

Летом кожа головы может чаще потеть и жирниться. Промываем волосы по мере необходимости. Используем шампуни с мягкими сульфатами, желательно из профессионального сегмента. Делаем акцент на увлажняющих масках и кондиционерах

- отметила эксперт.

В то же время, часто проблемы с волосами возникают не из-за солнца или моря, а из-за пренебрежения базовыми правилами ухода, говорит эксперт. Особенно это касается людей, которые красят или осветляют волосы. Отсутствие защиты может привести к заметному ухудшению их состояния уже через несколько недель отдыха.

Самая частая ошибка в летнем уходе – это когда девушки просто пренебрегают базовым уходом за волосами. Это может привести к быстрому вымыванию цвета, выгоранию на солнце и разрушительному действию морской воды. Волосы могут просто отвалиться, если это волосы, которые ранее были осветлены порошком

- подчеркнула Александра Сорокина.

После лета волосы часто нуждаются в дополнительном восстановлении. Особенно это актуально для тех, кто много времени проводит на солнце или отдыхает у моря. В таких случаях обычного домашнего ухода может быть недостаточно.

Это однозначно реконструкции и холодные восстановления. После термического воздействия солнца нам просто необходимо восстанавливать волосы, добавлять туда аминокислоты, протеины, восстанавливать липидный слой и дополнительно увлажнять. Поэтому это must have – холодное восстановление после лета

- пояснила она.

В то же время универсального ухода для всех не существует. Подбирать средства нужно в зависимости от типа волос и особенностей кожи головы. Именно индивидуальный подход помогает поддерживать волосы здоровыми в любое время года.

В любой период нужно адаптировать уход именно под тип ваших волос и кожи головы. Для окрашенных волос это должны быть средства для защиты цвета. Для жирной кожи головы может понадобиться дополнительное очищение или пилинг. Вьющиеся волосы будут требовать больше увлажнения, а сухие – питательных масок и восстановлений

- подытожила парикмахер-колорист.

Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным03.06.26, 17:51 • 91625 просмотров

Алла Киосак

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