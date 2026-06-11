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Удар рф по депо в Конотопе убил железнодорожницу и ранил четверых, движение поездов продолжается

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Оккупанты ударили по локомотивному депо в Сумской области, в результате чего погибла женщина и четыре человека получили ожоги. Движение поездов в регионе обеспечено.

Удар рф по депо в Конотопе убил железнодорожницу и ранил четверых, движение поездов продолжается

россия атаковала железную дорогу в Конотопе, одна железнодорожница погибла, еще четверо работников ранены, движение поездов в Сумской области сохраняется, сообщили в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

россия совершила очередную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Вражескому удару подверглось локомотивное депо в Конотопе на Сумщине. К сожалению, погибла сотрудница железной дороги. Еще четверо работников получили ранения – им предоставляется необходимая медицинская помощь

- сообщил Кулеба в соцсетях.

В Укрзализныце подтвердили, что "сегодня в результате вражеского удара по локомотивному депо на Сумщине погибла железнодорожница. Также четыре железнодорожника получили ранения". Пострадавшие, как указано, госпитализированы с ожогами, врачи оказывают им медицинскую помощь.

"Движение региональных и пригородных поездов в Сумской области сохраняем. В очередной раз призываем всех быть осмотрительными, не игнорировать сигналы о воздушных угрозах и следовать указаниям железнодорожников", - указали в УЗ.

"Страна-террорист продолжает целенаправленно атаковать объекты гражданской инфраструктуры и людей, которые обеспечивают работу страны", - подчеркнул вице-премьер Кулеба.

рф с ночи интенсивно атакует Конотоп и убила бабушку в доме с внуками11.06.26, 09:54 • 1950 просмотров

Юлия Шрамко

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