рф с ночи интенсивно атакует Конотоп и убила бабушку в доме с внуками

Конотоп в Сумской области с ночи под интенсивной атакой рф, есть погибший и пострадавшие, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

С ночи враг интенсивно атакует Конотопскую громаду. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БпЛА возник пожар. Предварительно, один человек погиб, еще двое – пострадали - написал Григоров.

Также, по его словам, утром враг атаковал дроном дом, где находились бабушка с двумя маленькими внуками, в Зноб-Новгородской громаде.

Женщина погибла. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет.

"В доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Детей доставили в больницу для обследования. Предварительно, тяжелых повреждений они не получили", - указал Григоров.

Как уточнили в областной прокуратуре, речь идет о 3-летнем мальчике и 4-летней девочке.

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