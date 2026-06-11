рф с ночи интенсивно атакует Конотоп и убила бабушку в доме с внуками
Киев • УНН
В Конотопе из-за обстрела погиб человек и двое пострадали. В Зноб-Новгородской громаде дрон убил бабушку, двое маленьких внуков госпитализированы.
Конотоп в Сумской области с ночи под интенсивной атакой рф, есть погибший и пострадавшие, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.
С ночи враг интенсивно атакует Конотопскую громаду. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БпЛА возник пожар. Предварительно, один человек погиб, еще двое – пострадали
Также, по его словам, утром враг атаковал дроном дом, где находились бабушка с двумя маленькими внуками, в Зноб-Новгородской громаде.
Женщина погибла. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет.
"В доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Детей доставили в больницу для обследования. Предварительно, тяжелых повреждений они не получили", - указал Григоров.
Как уточнили в областной прокуратуре, речь идет о 3-летнем мальчике и 4-летней девочке.
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