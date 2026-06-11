Силы ПВО обезвредили 195 дронов во время ночной атаки РФ
Киев • УНН
В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину 221 дроном и двумя ракетами Искандер-М. Силы обороны сбили 195 БпЛА, зафиксированы попадания в девяти локациях.
В ночь на 11 июня российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 221 беспилотником различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 195 вражеских дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, противник запускал ударные БпЛА типа Shahed, а также дроны "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия" с территории россии и временно оккупированного Крыма.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 07:30 подтверждено сбитие или подавление 195 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны.
В то же время зафиксировано попадание двух ракет и 21 ударного БпЛА на девяти локациях. Также падение обломков сбитых целей зафиксировали на восьми локациях. В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжалась и утром, так как в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.
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