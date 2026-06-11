Война РФ против Украины установила новую историческую отметку, превзойдя Первую мировую
Киев • УНН
Полномасштабная война России против Украины длится 1569 дней, что дольше Первой мировой. За это время агрессор не достиг ни одной из поставленных целей вторжения.
Полномасштабная война россии против Украины длится уже 1569 дней и по продолжительности превысила Первую мировую войну. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Детали
В Центре напомнили, что за 1569 дней Первой мировой войны в боевых действиях приняли участие 38 государств, погибли около 20 миллионов человек, а также прекратили существование четыре империи, среди которых была и Российская империя. Результатом конфликта стала существенная перекройка политической карты мира.
В то же время за аналогичный период войны против Украины россия, по данным Центра стратегических коммуникаций, так и не достигла ни одной из целей, которые декларировала в начале вторжения.
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От УНН добавим, что нынешняя война уже превзошла по продолжительности ряд крупных конфликтов XIX и XX веков. В частности, она длится дольше Франко-прусской войны, Итало-эфиопской войны, войны в Персидском заливе, Фолклендской войны, а также Корейской войны и Гражданской войны в США.
В то же время, если отсчет российской агрессии вести с начала оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе в 2014 году, то противостояние длится уже более 12 лет и насчитывает более 4400 дней. При таком подсчете война России против Украины уже превосходит по продолжительности Первую и Вторую мировые войны вместе взятые, оставаясь одним из самых долгих и масштабных военных конфликтов современной истории Европы.
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