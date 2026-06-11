Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали 1310 оккупантов
Киев • УНН
За сутки Силы обороны ликвидировали 1310 оккупантов и 74 артсистемы. Общие потери врага с начала вторжения достигли 1 378 820 военных.
российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 378 820 военнослужащих. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 310 оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, также за сутки российские войска потеряли шесть танков, десять боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны.
Всего с начала большой войны потери рф в технике достигли 12 010 танков, 24 727 боевых бронированных машин, 43 787 артиллерийских систем, 1 859 РСЗО и 1 416 средств ПВО.
В Крыму сообщают о повреждении двух мостов после ночной атаки11.06.26, 02:47 • 10152 просмотра
Кроме того, украинские защитники за сутки уничтожили 2 120 беспилотников оперативно-тактического уровня, девять наземных робототехнических комплексов, 326 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также десять единиц специальной техники.
Всего с начала вторжения россия потеряла 342 651 беспилотник, 1 628 наземных роботизированных комплексов, 105 498 единиц автомобильной техники и 4 277 единиц специальной техники. Также уничтожено 436 самолетов, 353 вертолета, 4 733 крылатые ракеты, 33 корабля и катера и две подводные лодки.
В Генштабе отметили, что приведенные данные уточняются.
Силы беспилотных систем за год поразили российские цели на сумму почти 40 миллиардов долларов - Зеленский10.06.26, 20:39 • 2274 просмотра