Силы беспилотных систем за год поразили российские цели на сумму почти 40 миллиардов долларов - Зеленский
Киев • УНН
За год СБС поразили российские цели на почти 40 миллиардов долларов. Президент установил День Сил беспилотных систем, который будут отмечать 11 июня.
Только за год после создания группировки Сил беспилотных систем уже поражено российских целей различного уровня на почти 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей различного уровня на почти 40 миллиардов долларов. Самое важное, что это разные типы поражений и каждое добавляет нам возможности беречь жизни. СБС Вооруженных сил – реально образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов. Российское приграничье тоже ощущает наше влияние. Это чувствуется врагом, и будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать
Добавим
Зеленский отметил, что сегодня подписал указ об установлении нового специального дня – Дня Сил беспилотных систем. Отныне ежегодно это 11 июня.
Впервые в мире именно в Украине мы создали такой род сил, максимально СБС развиваем, и именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, благодаря своей креативности и смелости мы можем менять войну – мы можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недосягаемы для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали безумного расхода ресурсов
Президент поблагодарил воинов и все подразделения, все составляющие Сил обороны и безопасности Украины, которые совместно и слаженно наносят именно такие поражения, которые нужны.