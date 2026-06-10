Силы беспилотных систем за год поразили российские цели на сумму почти 40 миллиардов долларов - Зеленский

Только за год после создания группировки Сил беспилотных систем уже поражено российских целей различного уровня на почти 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей различного уровня на почти 40 миллиардов долларов. Самое важное, что это разные типы поражений и каждое добавляет нам возможности беречь жизни. СБС Вооруженных сил – реально образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов. Российское приграничье тоже ощущает наше влияние. Это чувствуется врагом, и будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать