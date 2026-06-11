В Крыму сообщают о повреждении двух мостов после ночной атаки
Киев • УНН
В Крыму после ночной атаки повреждены два автомобильных моста в районе Армянска и Красноперекопска. На объектах вспыхнули пожары, есть значительные разрушения.
В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, после которых, по сообщениям местных жителей, были повреждены как минимум два автомобильных моста на севере полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным канала, сначала взрывы и работу российской противовоздушной обороны фиксировали в районе Армянска. Местные жители сообщали о стрельбе по беспилотникам над жилыми кварталами.
Впоследствии появилась информация о попадании в автомобильный мост в самом Армянске. По словам очевидцев, в результате удара возник пожар, загорелись грузовики. Также поступали неподтвержденные сообщения о возможных погибших.
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Кроме того, по данным местных жителей, повреждения получил мост на въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. Очевидцы сообщали о сильном пожаре и ярком зареве в районе объекта.
В "Крымском ветре" также утверждают, что во время работы российской ПВО над Армянском обломки упали на жилые дома, детский сад и автомобили.
Официальных комментариев российских властей относительно повреждения мостов на момент публикации не было. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших требует независимого подтверждения.
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