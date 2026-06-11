Атака на Афипский НПЗ: местные жители сообщают о пожаре и взрывах
Киев • УНН
В ночь на 11 июня на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошли взрывы и пожар. Обломки после работы ПВО попали в жилой дом.
В краснодарском крае рф в ночь на 11 июня под атакой оказался Афипский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают местные паблики и Telegram-канал Astra, пишет УНН.
Детали
По данным очевидцев, в районе предприятия прозвучала серия взрывов, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. Местные жители публикуют фото и видео, на которых видны огонь и дым над промышленным объектом.
Перед атакой российские мониторинговые ресурсы сообщали о пусках реактивных целей и работе систем противовоздушной обороны. По словам местных жителей, ПВО пыталась перехватить воздушные цели над населенным пунктом.
Также сообщается, что обломки после работы противовоздушной обороны попали в жилой дом. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Официальные власти краснодарского края на момент публикации не комментировали масштабы повреждений на Афипском НПЗ.
Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий краснодарского края и неоднократно попадал под атаки беспилотников в ходе полномасштабной войны рф против Украины.
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