Ночная атака на Крым вызвала пожары и обесточивание Севастополя
Киев • УНН
В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы и начались пожары. В Севастополе исчез свет, а над полуостровом заметили многочисленные дроны.
Вечером 10 июня и в ночь на 11 июня жители разных районов временно оккупированного Крыма сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и пролете беспилотников. Об этом информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По сообщениям подписчиков канала, взрывы были слышны в поселке Гвардейское, районе Мирное вблизи Симферополя, Бахчисарае, Армянске, а также со стороны Сиваша и Арабатской стрелки.
Позже жители Симферополя сообщили о нескольких мощных взрывах, после которых в городе сработали автомобильные сигнализации.
Сообщают о дронах и пожаре
Также над поселком Нижнегорское, по данным канала, заметили беспилотники.
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После серии взрывов в Симферополе местные жители сообщили о пожаре в одном из районов города.
В Армянске, по словам очевидцев, в небе было заметно большое количество беспилотников, а средства ПВО пытались их сбивать.
В Севастополе исчезло электроснабжение
По информации подписчиков "Крымского ветра", после одного из взрывов в части Севастополя исчезло электроснабжение.
Официальной информации о причинах взрывов, возможных повреждениях или пострадавших на момент публикации нет. Информация требует подтверждения из независимых источников.
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