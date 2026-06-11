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Ночная атака на Крым вызвала пожары и обесточивание Севастополя

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы и начались пожары. В Севастополе исчез свет, а над полуостровом заметили многочисленные дроны.

Ночная атака на Крым вызвала пожары и обесточивание Севастополя

Вечером 10 июня и в ночь на 11 июня жители разных районов временно оккупированного Крыма сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и пролете беспилотников. Об этом информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По сообщениям подписчиков канала, взрывы были слышны в поселке Гвардейское, районе Мирное вблизи Симферополя, Бахчисарае, Армянске, а также со стороны Сиваша и Арабатской стрелки.

Позже жители Симферополя сообщили о нескольких мощных взрывах, после которых в городе сработали автомобильные сигнализации.

Сообщают о дронах и пожаре

Также над поселком Нижнегорское, по данным канала, заметили беспилотники.

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После серии взрывов в Симферополе местные жители сообщили о пожаре в одном из районов города.

В Армянске, по словам очевидцев, в небе было заметно большое количество беспилотников, а средства ПВО пытались их сбивать.

В Севастополе исчезло электроснабжение

По информации подписчиков "Крымского ветра", после одного из взрывов в части Севастополя исчезло электроснабжение.

Официальной информации о причинах взрывов, возможных повреждениях или пострадавших на момент публикации нет. Информация требует подтверждения из независимых источников.

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Степан Гафтко

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