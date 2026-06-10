План наших украинских дальнобойных санкций выполняется абсолютно четко - Зеленский
Киев • УНН
Президент обсудил выполнение плана дальнобойных ударов по территории рф. Украинские ракеты Фламинго поразили завод в чебоксарах и нефтяные объекты.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым мидл-страйки и дип-страйки, которые сейчас находятся на исполнении. План украинских дальнобойных санкций выполняется абсолютно четко, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Был доклад главнокомандующего Александра Сырского, также начальника Генштаба Андрея Гнатова по фронтовой ситуации и ключевым направлениям. Конечно, детально обсудили мидл-страйки и дип-страйки, которые сейчас на исполнении. План наших украинских дальнобойных санкций выполняется абсолютно четко. Поражен военный завод в Чебоксарах – 900 километров от Украины, и это отработали украинские ракеты "Фламинго"
Он отметил, что также были попадания в объекты российской нефтяной отрасли.
Есть достижения и в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины, СБУ, разведка – всем, кто причастен, спасибо
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point военного завода в Чебоксарах, как и поражение Куйбышевского НПЗ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирской области в рф.
Украина ранее уже наносила удары по заводу "Прогресс". В частности, в ночь на 5 мая подразделения ВСУ, в том числе 19-я ракетная бригада, нанесли удар по предприятию, расположенному более чем в 900 км от границы Украины. Для атаки применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" производства украинской компании Fire Point, а утром объект дополнительно атаковали дальнобойные беспилотники.
Важнейшей продукцией предприятия являются помехозащищенные антенны спутниковой навигации "Комета-М". Именно эти компоненты обеспечивают навигацию российских средств поражения.
Их используют в дронах типа "Шахед", управляемых авиабомбах (КАБ), разведывательных БПЛА, а также в крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах "Искандер".