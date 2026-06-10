В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Киев • УНН
Зеленский установил День Сил беспилотных систем ВСУ, который будут отмечать 11 июня. Указ №485/2026 вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский установил в Украине День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 11 июня, передает УНН.
Учитывая роль Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью основания новых военных традиций постановляю: Установить в Украине День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.