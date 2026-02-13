На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Киев • УНН
По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, 17 стран объявили о новой поддержке на $38 млрд. Помощь включает средства на дроны, ПВО и ракеты к Patriot.
По меньшей мере 17 стран объявили о новой поддержке по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), которое стало одним из самых успешных - с обязательствами партнеров на $38 млрд, в том числе для дронов, ПВО и ракет к Patriot, сообщил в пятницу министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
По результатам "Рамштайна" партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - $38 млрд на 2026 год. Более $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления
По заданию Президента, по словам главы Минобороны, "договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов", партнеров благодарят за эту инициативу.
"Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - подчеркнул Федоров.
Договоренности по странам
Федоров перечислил договоренности с партнерами по итогам "Рамштайна":
- Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и делает взнос в £150 млн на инициативу PURL. В целом предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году;
- Германия выделяет минимум €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд;
- Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL;
- Нидерланды обязались выделять, как минимум, 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали взнос в €90 млн на PURL;
- Бельгия выделит в этом году €1 млрд на военную помощь;
- Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В целом выделяет €3,7 млрд на этот год;
- Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в целом в 2026 году;
- Испания предоставляет $1,2 млрд в 2026 году;
- Канада выделяет $50 млн на «датскую модель» и $45 млн на медицинскую поддержку;
- Исландия делает взнос в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund;
- Литва выделяет $265 млн в этом году;
- Латвия предоставит минимум 0,25% ВВП на поддержку Украины;
- Эстония также направит минимум 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины;
- Австралия анонсировала новый взнос в инициативу PURL;
- Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE;
- Турция усилит нашу ПВО своим взносом;
- Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.
На заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные Президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами
Министр обороны выразил благодарность каждой стране, которая является частью формата "Рамштайн", "за новые сильные вклады в нашу оборону".
Украина получит $38 миллиардов на оборону, значительная часть пойдет на ПВО - Федоров12.02.26, 20:41 • 4218 просмотров