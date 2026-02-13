$42.990.04
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot

Киев • УНН

 • 2832 просмотра

По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, 17 стран объявили о новой поддержке на $38 млрд. Помощь включает средства на дроны, ПВО и ракеты к Patriot.

На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot

По меньшей мере 17 стран объявили о новой поддержке по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), которое стало одним из самых успешных - с обязательствами партнеров на $38 млрд, в том числе для дронов, ПВО и ракет к Patriot, сообщил в пятницу министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

По результатам "Рамштайна" партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - $38 млрд на 2026 год. Более $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления 

- написал Федоров.

По заданию Президента, по словам главы Минобороны, "договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов", партнеров благодарят за эту инициативу. 

"Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - подчеркнул Федоров.

Договоренности по странам

Федоров перечислил договоренности с партнерами по итогам "Рамштайна": 

  • Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и делает взнос в £150 млн на инициативу PURL. В целом предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году;
    • Германия выделяет минимум €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд;
      • Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL;
        • Нидерланды обязались выделять, как минимум, 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали взнос в €90 млн на PURL;
          • Бельгия выделит в этом году €1 млрд на военную помощь;
            • Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В целом выделяет €3,7 млрд на этот год;
              • Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в целом в 2026 году;
                • Испания предоставляет $1,2 млрд в 2026 году;
                  • Канада выделяет $50 млн на «датскую модель» и $45 млн на медицинскую поддержку;
                    • Исландия делает взнос в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund;
                      • Литва выделяет $265 млн в этом году;
                        • Латвия предоставит минимум 0,25% ВВП на поддержку Украины;
                          • Эстония также направит минимум 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины;
                            • Австралия анонсировала новый взнос в инициативу PURL;
                              • Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE;
                                • Турция усилит нашу ПВО своим взносом;
                                  • Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.

                                    На заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные Президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами

                                    - указал Федоров.

                                    Министр обороны выразил благодарность каждой стране, которая является частью формата "Рамштайн", "за новые сильные вклады в нашу оборону".

                                    Юлия Шрамко

                                    Война в УкраинеПолитика
