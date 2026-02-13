На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot

По меньшей мере 17 стран объявили о новой поддержке по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), которое стало одним из самых успешных - с обязательствами партнеров на $38 млрд, в том числе для дронов, ПВО и ракет к Patriot, сообщил в пятницу министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

По результатам "Рамштайна" партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - $38 млрд на 2026 год. Более $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления - написал Федоров.

По заданию Президента, по словам главы Минобороны, "договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов", партнеров благодарят за эту инициативу.

"Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - подчеркнул Федоров.

Договоренности по странам

Федоров перечислил договоренности с партнерами по итогам "Рамштайна":

Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и делает взнос в £150 млн на инициативу PURL. В целом предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году;

Германия выделяет минимум €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд;

Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL;

Нидерланды обязались выделять, как минимум, 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали взнос в €90 млн на PURL;

Бельгия выделит в этом году €1 млрд на военную помощь;

Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В целом выделяет €3,7 млрд на этот год;

Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в целом в 2026 году;

Испания предоставляет $1,2 млрд в 2026 году;

Канада выделяет $50 млн на «датскую модель» и $45 млн на медицинскую поддержку;

Исландия делает взнос в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund;

Литва выделяет $265 млн в этом году;

Латвия предоставит минимум 0,25% ВВП на поддержку Украины;

Эстония также направит минимум 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины;

Австралия анонсировала новый взнос в инициативу PURL;

Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE;

Турция усилит нашу ПВО своим взносом;

Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.

На заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные Президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами - указал Федоров.

Министр обороны выразил благодарность каждой стране, которая является частью формата "Рамштайн", "за новые сильные вклады в нашу оборону".

Украина получит $38 миллиардов на оборону, значительная часть пойдет на ПВО - Федоров