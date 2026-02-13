$42.990.04
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot

Київ • УНН

 • 2728 перегляди

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, 17 країн оголосили про нову підтримку на $38 млрд. Допомога включає кошти на дрони, ППО та ракети до Patriot.

На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot

Щонайменше 17 країн оголосили про нову підтримку за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке стало одним з найуспішніших - із зобов'язаннями партнерів на $38 млрд, у тому числі для дронів, ППО та ракет до Patriot, повідомив у п'ятницю міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

За результатами "Рамштайну" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями 

- написав Федоров.

За завданням Президента, зі слів голови Міноборони, "домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів", партнерам дякують за цю ініціативу. 

"Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання", - наголосив Федоров.

Домовленості по країнах

Федоров перелічив домовленості з партнерами за підсумками "Рамштайну": 

  • Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році;
    • Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт «купола» ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд;
      • Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL;
        • Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL;
          • Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу;
            • Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік;
              • Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році;
                • Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році;
                  • Канада виділяє $50 млн на «данську модель» та $45 млн на медичну підтримку;
                    • Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;
                      • Литва виділяє $265 млн у цьому році;
                        • Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України;
                          • Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України;
                            • Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL;
                              • Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE;
                                • Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском;
                                  • Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.

                                    На засіданні ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені Президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами

                                    - вказав Федоров.

                                    Міністр оборони висловив вдячність кожній країні, яка є частиною формату "Рамштайн", "за нові сильні внески в нашу оборону".

                                    Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров

