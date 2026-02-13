На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot

Щонайменше 17 країн оголосили про нову підтримку за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке стало одним з найуспішніших - із зобов'язаннями партнерів на $38 млрд, у тому числі для дронів, ППО та ракет до Patriot, повідомив у п'ятницю міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

За результатами "Рамштайну" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями - написав Федоров.

За завданням Президента, зі слів голови Міноборони, "домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів", партнерам дякують за цю ініціативу.

"Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання", - наголосив Федоров.

Домовленості по країнах

Федоров перелічив домовленості з партнерами за підсумками "Рамштайну":

Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році;

Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт «купола» ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд;

Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL;

Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL;

Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу;

Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік;

Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році;

Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році;

Канада виділяє $50 млн на «данську модель» та $45 млн на медичну підтримку;

Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;

Литва виділяє $265 млн у цьому році;

Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України;

Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України;

Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL;

Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE;

Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском;

Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.

На засіданні ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені Президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами - вказав Федоров.

Міністр оборони висловив вдячність кожній країні, яка є частиною формату "Рамштайн", "за нові сильні внески в нашу оборону".

